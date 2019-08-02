24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:57
|06:36
|13:39
|17:18
|20:32
|21:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأمن يوقف شخصا ويحجز سكينا بوكالة بنكية
- بتر يد يوقع شابا وخليلته في قبضة أمن أكادير
- 2070 موظف أمن يستفيدون من الحركة الانتقالية
- جثة فوق سطح مسجد تستنفر الشرطة بورزازات
- أغماني: مشروع قانون الإضراب يخرق مكتسبات الشغّيلة المغربية
الحراك الجزائري يواجه العسكر وبقايا نظام بوتفليقة بـ"العصيان المدني" (5.00)
طفولة مسْلوبة وبطالة قسْرية ترميان بأهالي أزيلال في أتون العزلة (5.00)
تقارير رسمية تحيط وضع النمو الاقتصادي للمملكة بشكوك عميقة (5.00)
- هؤلاء وزراء وكتاب دولة مرشحون لمغادرة "سفينة التعديل الحكومي" - (152)
- كوبر يخطب ودّ جامعة الكرة .. وخليلهودزيتش الأقرب لخلافة رونار - (50)
- العفو الملكي يُخفض عدد المحكومين بالإعدام في سجون المغرب - (46)
- العثماني يسابق الخطى لتجديد دماء الحكومة قبل الدخول السياسي - (45)
- رجال أعمال إسبان يشكون خسائر إغلاق "معبر بني أنصار" الحدودي - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جريمة قتل تفضي إلى توقيف شخصين في ورزازات
قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات تمكنت، اليوم الجمعة، من توقيف بائعين متجولين، يبلغان من العمر 20 و22 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت باستخدام أداة راضة.
وذكر بلاغ للمديرية أن مصالح الأمن كانت عاينت، أمس الخميس، جثة الهالك البالغ من العمر 25 سنة، وهي في حالة تحلل أوّلي بالقرب من ساحة أحد المساجد في المدينة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة عن التعرف على هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما رهن إشارة البحث.
وتشير الأبحاث الأولية إلى أن المشتبه فيهما عرضا الهالك، المصاب بداء الصرع، لاعتداء جسدي بواسطة حجرة؛ مما تسبب في إزهاق روحه. ونص البلاغ على ان "التحريات تنصب حاليا على تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد دوافعها وخلفياتها الحقيقية".
وقد تم، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الإحاطة بكل ظروف هذه القضية.