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الرئيسية | حوادث | جريمة قتل تفضي إلى توقيف شخصين في ورزازات

جريمة قتل تفضي إلى توقيف شخصين في ورزازات

جريمة قتل تفضي إلى توقيف شخصين في ورزازات
هسبريس من الرباط
الجمعة 02 غشت 2019 - 21:25

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات تمكنت، اليوم الجمعة، من توقيف بائعين متجولين، يبلغان من العمر 20 و22 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت باستخدام أداة راضة.

وذكر بلاغ للمديرية أن مصالح الأمن كانت عاينت، أمس الخميس، جثة الهالك البالغ من العمر 25 سنة، وهي في حالة تحلل أوّلي بالقرب من ساحة أحد المساجد في المدينة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة عن التعرف على هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما رهن إشارة البحث.

وتشير الأبحاث الأولية إلى أن المشتبه فيهما عرضا الهالك، المصاب بداء الصرع، لاعتداء جسدي بواسطة حجرة؛ مما تسبب في إزهاق روحه. ونص البلاغ على ان "التحريات تنصب حاليا على تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد دوافعها وخلفياتها الحقيقية".

وقد تم، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الإحاطة بكل ظروف هذه القضية.

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