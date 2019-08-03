طن من الماحيا يوقع صاحب سوابق في يد الشرطة

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بآيت ملول من توقيف شخص، يبلغ من العمر 39 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة مسكر ماء الحياة (الماحيا) وترويجه.

وأفاد مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بحـ"ي الشهداء"، وأن عملية التفتيش التي أنجزت داخل محل سكناه أسفرت عن حجز ما يناهز طنا و200 كيلوغرام من التين المخمر وكميات من مسكر ماء الحياة معدة للترويج، فضلا عن مجموعة من المعدات والأواني المستعملة في إعداده.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.