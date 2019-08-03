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الرئيسية | حوادث | ضبط محترف للسرقة بالسلاح في حافلات البيضاء

ضبط محترف للسرقة بالسلاح في حافلات البيضاء

ضبط محترف للسرقة بالسلاح في حافلات البيضاء
هسبريس من الرباط
السبت 03 غشت 2019 - 07:45

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي، في مدينة الدار البيضاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة تحت التهديد من داخل حافلة للنقل الحضري.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصلحة الدائرة الأمنية 36 في الحي المحمدي توصلت بشكاية امرأة، كانت على متن حافلة خاصة للنقل الحضري، أوضحت فيها أنها تعرضت لسرقة هاتفها المحمول تحت التهديد بالسلاح الأبيض من طرف شخص امتطى الحافلة بمحطة "الحزام الكبير"، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مكن في وقت وجيز من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وأضافت المديرية أن "عمليات التفتيش المنجزة مكنت من ضبط السلاح الأبيض المستخدم في تنفيذ عملية السرقة، فضلا عن استرجاع هاتف الضحية المسروق، وكذا ضبط هاتف محمول آخر يشتبه في كونه متحصلا من أفعال إجرامية".

وأكد البلاغ نفسه الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ولا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف قاصر يشتبه في مشاركته في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي.

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