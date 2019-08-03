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الرئيسية | حوادث | قتيل ومصابون في حادث سير نواحي مدينة تنغير

قتيل ومصابون في حادث سير نواحي مدينة تنغير

قتيل ومصابون في حادث سير نواحي مدينة تنغير
هسبريس من تنغير
السبت 03 غشت 2019 - 15:25

توفي شخص كان يشتغل قيد حياته موظفا بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتنغير، اليوم السبت بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف في مدينة الرشيدية، متأثرا بمضاعفات حادثة سير تعرض لها مساء أمس الجمعة.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الضحية"ي.م" كان قد تعرض رفقة ثلاثة أشخاص آخرين لحادثة سير خطيرة بمقربة من منطقة تمضروين بإقليم تنغير، أصيبوا على إثرها بجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقل الضحية إلى الرشيدية ونقل الآخرين إلى ورزازات لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأضافت المصادر نفسها أن مصالح الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية قد حلت بعين المكان الذي انقلبت فيه السيارة التي تقل الهالك وزملاءه، حيث تم نقلهم جميعا في حالة حرجة إلى المستشفى، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب وقوعها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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