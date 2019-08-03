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كُتّاب وآراء
"خط الرشوة" يسقط عون سلطة في عين حرودة
أوقفت عناصر الدرك الملكي بعين حرودة، ضواحي مدينة المحمدية، عون سلطة رتبته "مقدم" بتهمة تلقي رشوة من أحد المواطنين، بعدما تم نصب كمين له بتنسيق مع النيابة العامة.
وتقدم أحد المواطنين بشكاية لدى النيابة العامة عبر "خط الرشوة"، حيث جرى التنسيق معه ومع عناصر الدرك الملكي، ليتم إيقاف عون السلطة متلبسا بالحصول على رشوة مقدرة في مائتي درهم مقابل تقديم خدمة إدارية له.
وتحركت النيابة العامة فور تلقيها شكاية من طرف المواطن المتضرر الذي أكد تعرضه للابتزاز من لدن عون السلطة، على مستوى الملحقة الثالثة بباشوية عين حرودة، مقابل منحه الخدمة التي يريد، ليتم التنسيق وإيقافه في حالة تلبس.
وقد جرى على الفور، بعد إبلاغ السلطات المحلية والإقليمية بعمالة المحمدية، وضع المتهم رهن الحراسة النظرية، من أجل البحث والتحقيق، في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة.