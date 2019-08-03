24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:58
|06:37
|13:39
|17:17
|20:31
|21:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بتر يد يوقع شابا وخليلته في قبضة أمن أكادير
- شكاوى زوار أكلمام أزكزا
- تقرير: رُبع المغربيات يرضعن أطفالهن طيلة سنتين
- شرطي يجوب المدن المغربية على متن دراجة نارية
- صراع بركة وولد الرشيد يتصاعد قبل مؤتمر شبيبة حزب الاستقلال
الحراك الجزائري يواجه العسكر وبقايا نظام بوتفليقة بـ"العصيان المدني" (5.00)
المستشارون يصادقون على "فرنسَة التّعليم" في ختام الدورة التشريعيّة (1.00)
صفقات السلاح تبرز ثقة الجيش المغربي في الآليات القتاليّة الأمريكية (1.00)
- الحكومة ترفض مقترح تدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية - (166)
- تدريب "أسود الأطلس" يبعد حليلوزيتش عن "راتب سمين" في فرنسا - (113)
- المستشارون يصادقون على "فرنسَة التّعليم" في ختام الدورة التشريعيّة - (68)
- الحراك الجزائري يواجه العسكر وبقايا نظام بوتفليقة بـ"العصيان المدني" - (49)
- اقتطاعات جديدة تمس جيوب الأساتذة المتعاقدين في عطلة الصيف - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدرك ينهي إجرام عصابة روّعت "سبت الكردان"
أفلح كمين نصبته مصالح الدرك الملكي بسبت الكردان، ضواحي إقليم تارودانت، في إسقاط أفراد عصابة إجرامية، تتكون من ثلاثة عناصر، كانوا قد نفّذوا العشرات من عمليات السرقة بالعنف، باستعمال ناقلة ذات محرك.
وتحركت المصالح الدركية على إثر شكاية أفادت بتعرض شاب بمركز "سبت الكردان" لسرقة ما بحوزته من أغراض شخصية، مقرونة باعتداء جسدي باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، نهاية شهر يوليوز المنصرم، على أيدي ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة.
وانتقلت عناصر من الدرك الملكي إلى منطقة "التمسية"، ناحية إنزكان، حيث نصبت كمينا لأفراد العصابة، أفلح في إسقاطهم، متلبّسين بحيازة عدد من الأغراض المتحصل عليها من أفعال السرقة، إلى جانب حجز السيارة التي كانت تُستعمل في تنفيذ أفعالهم الإجرامية.
ووُضع الموقوفون الثلاثة، الذين يتحدّرون من جماعة التمسية، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
جدير بالذكر أن أفراد العصابة الإجرامية كانوا قد نفّذوا العديد من السرقات بنفس الطريقة بعدة مناطق بسوس ماسة، ضمنها إنزكان وبيوكرى واشتوكة آيت باها، حيث تم توجيه الضحايا إلى المركز الترابي لدرك الكردان، الذين تمكّنوا من التعرف على أفراد العصابة بسهولة، كما تم استرجاع عدد من المسروقات.