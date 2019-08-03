24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5806:3713:3917:1720:3121:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟ عدد المشاركين : 8203
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحراك الجزائري يواجه العسكر وبقايا نظام بوتفليقة بـ"العصيان المدني" (5.00)

  2. انتزاع ورم يزن 14 كيلوغراما بمستشفى الرشيدية (5.00)

  3. مغاربة يواجهون الإسلاموفوبيا بتطبيق في إسبانيا (5.00)

  4. المستشارون يصادقون على "فرنسَة التّعليم" في ختام الدورة التشريعيّة (1.00)

  5. صفقات السلاح تبرز ثقة الجيش المغربي في الآليات القتاليّة الأمريكية (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الدرك ينهي إجرام عصابة روّعت "سبت الكردان"

الدرك ينهي إجرام عصابة روّعت "سبت الكردان"

الدرك ينهي إجرام عصابة روّعت "سبت الكردان"
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 03 غشت 2019 - 17:20

أفلح كمين نصبته مصالح الدرك الملكي بسبت الكردان، ضواحي إقليم تارودانت، في إسقاط أفراد عصابة إجرامية، تتكون من ثلاثة عناصر، كانوا قد نفّذوا العشرات من عمليات السرقة بالعنف، باستعمال ناقلة ذات محرك.

وتحركت المصالح الدركية على إثر شكاية أفادت بتعرض شاب بمركز "سبت الكردان" لسرقة ما بحوزته من أغراض شخصية، مقرونة باعتداء جسدي باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، نهاية شهر يوليوز المنصرم، على أيدي ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة.

وانتقلت عناصر من الدرك الملكي إلى منطقة "التمسية"، ناحية إنزكان، حيث نصبت كمينا لأفراد العصابة، أفلح في إسقاطهم، متلبّسين بحيازة عدد من الأغراض المتحصل عليها من أفعال السرقة، إلى جانب حجز السيارة التي كانت تُستعمل في تنفيذ أفعالهم الإجرامية.

ووُضع الموقوفون الثلاثة، الذين يتحدّرون من جماعة التمسية، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

جدير بالذكر أن أفراد العصابة الإجرامية كانوا قد نفّذوا العديد من السرقات بنفس الطريقة بعدة مناطق بسوس ماسة، ضمنها إنزكان وبيوكرى واشتوكة آيت باها، حيث تم توجيه الضحايا إلى المركز الترابي لدرك الكردان، الذين تمكّنوا من التعرف على أفراد العصابة بسهولة، كما تم استرجاع عدد من المسروقات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.