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الرئيسية | حوادث | كمين يضبط شخصين يروجان المخدّرات في مارتيل

كمين يضبط شخصين يروجان المخدّرات في مارتيل

كمين يضبط شخصين يروجان المخدّرات في مارتيل
جمال سماحي من تطوان
السبت 03 غشت 2019 - 19:20

تمكّنت فرقة محاربة المخدّرات التّابعة للمصلحة الولائيّة للشّرطة القضائيّة بتطوان، مؤازرة من عناصر الفرقة الجنائيّة الولائيّة وفرقة التّدخلات الولائيّة، من إيقاف شخصين مبحوث عنهما، وحجز كميّة مهمّة من مخدّر الشّيرا.

وحسب مصدر أمنيّ فإنّ العمليّة أسفرت عن حجز 30 غراما من مخدّر الشّيرا بحوزة أحد الموقوفين، إلى جانب تسعة كيلوغرامات تمّ ضبطها بمنزل أحدهما، مخبّأة بإحكام في المطبخ، إثر عمليّة تفتيش دقيق بتعليمات من النّيابة العامّة.

المصدر ذاته أفاد بأنّ العمليّة تأتي في إطار الحملات المسترسلة الّتي تباشرها مصالح أمن تطوان يوميا، لمحاربة جميع مظاهر الجريمة، موضّحا أنّ معلومات توصّلت بها عناصر فرقة محاربة المخدّرات، ليلة الجمعة، حول قيام شخصين بترويج المخدّرات بالقرب من إحدى الإقامات السّكنيّة بمارتيل، مكّنت من إيقافهما عقب كمين محكم نصب لهما.

العمليّة ذاتها مكّنت عناصر المصلحة الولائيّة للشّرطة القضائيّة بتطوان من حجز أربعة هواتف نقّالة، وعبوة من الغاز المسيل للدّموع، وسيّارتين نفعيّتين في ملكيّة الموقوفين، اللذين وُضعا رهن تدابير الحراسة النّظريّة من أجل تعميق البحث معهما قبل عرضهما على النّيابة العامّة المختصّة، وفق ما أفاده المصدر الأمنيّ ذاته.

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