حجز 17 كيلوغراما من مخدر الكوكايين نواحي فاس

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بفاس من حجز كمية كبيرة من الشيرا والكوكايين، منقولة في سيارة، على مستوى الطريق الوطنية رقم 8.

مصدر جمركي أورد أن سائق السيارة لم يمتثل لإشارة التوقف، حيث داس الحواجز الحديدية ويقرر الفرار تاركا العربة وراءه.

تفتيش السيارة مكن من العثور على 34 كيلوغراما من الحشيش و17 كيلوغراما من الكوكايين، وفق المصدر نفسه، ليتم إخبار المصالح الأمنية التي باشرت تحقيقاتها لتوقيف المعني بالأمر.