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الرئيسية | حوادث | البحث عن عائلة مغربي توفيّ في "رين" الفرنسية

البحث عن عائلة مغربي توفيّ في "رين" الفرنسية

البحث عن عائلة مغربي توفيّ في "رين" الفرنسية
هسبريس من الرباط
الأحد 04 غشت 2019 - 13:20

توفي شاب مغربي مقيم بمنطقة "bretagne" بمدينة رين الفرنسية، داخل شقة صديقة فرنسية تعرف عليها مؤخرا، وتبين بعد التحقيقات الأولية أنه تناول جرعة زائدة من المخدرات.

مصادر جمعوية بالمدينة أوردت لهسبريس أن الشرطة عثرت على الشاب بمنزل الفتاة الفرنسية، وتبين بعد تجميع المعلومات أنه يقيم في فرنسا بطريقة غير شرعية؛ وكان يعيش دون مأوى.

وأكدت المصادر ذاتها أن عملية البحث الأولية قادت إلى اكتشاف أن الهالك اسمه "محمد قدوري" من مدينة وجدة، وهو الابن الوحيد لوالديه.

وقد طلبت الفعاليات الجمعوية من السلطات المغربية البحث عن والد المتوفى، والعمل على تسهيل عملية نقل جثمانه ليوارى الثرى في المغرب، بعد الانتهاء من التحقيقات للكشف عن السبب الحقيقي للوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد الأحد 04 غشت 2019 - 13:32
رحم الله الرجل!
اذا كان وراءه إرث، فستظهر العائلة ، وسيبكون كثيراً
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2 - الحسين الأحد 04 غشت 2019 - 13:36
مغربي مسلم والصديقات والمخدرات لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم اللهم احسن ختامنا يارب العالمين .
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