قتيلان ومصابون ونفوق مواشي في حادث بأزيلال

محمد ايت حساين

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت على الطريق الرابطة بين ايت بوكماز وأزيلال، وبالضبط على مستوى تغبالوت نعثمان.

شاحنة من الحجم الكبير كانت محملة بالأغنام انقلبت، بعد أن فقد السائق السيطرة عليها، مما خلف خسائر بشرية ونفوق العشرات من أضاحي العيد التي كانت متجهة إلى الأسواق.

الجثتان تم نقلهما إلى مستودع الجثامين، فيما تم نقل الجرحى، الذين وصفت حالتهم بالخطيرة، إلى المستشفى الإقليمي في أزيلال لتلقي العلاجات الضرورية.

وفتحت مصالح الدرك الملكي بحثا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل معرفة جميع ملابسات الحادثة المميتة.