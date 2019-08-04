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الرئيسية | حوادث | التخلي عن رضيع بحديقة عمومية يستنفر الشرطة

التخلي عن رضيع بحديقة عمومية يستنفر الشرطة

التخلي عن رضيع بحديقة عمومية يستنفر الشرطة
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الأحد 04 غشت 2019 - 16:22

عثر مواطن على رضيع حديث الولادة، اليوم الأحد، بحديقة عمومية مجاورة لمقبرة في مدينة الفقيه بن صالح.

وقد حلّت السلطات الأمنية بعين المكان، وسهرت على نقل الرضيع، الذي كان ملفوفا وسط غطاء، على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة؛ قصد إخضاعه للفحوصات الضرورية والاطمئنان على حالته الصحية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المصالح الأمنية المختصة فتحت تحقيقا لتحديد ظروف وحيثيات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق معرفة الأبوين الحقيقين للرضيع.

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