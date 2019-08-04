توقيف متورط آخر في قطع طريق "القنيطرة ـ فاس"

هسبريس من الرباط

أعلن رشيد تاشفين، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، اليوم الأحد، عن توقيف المشتبه به الثالث في ارتكاب الأفعال التي وقعت في 29 يوليوز، والتي على إثرها تم قطع الطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين فاس والقنيطرة، وارتكاب أعمال السرقة والعنف في حق مستعملي الطريق.

وأورد الوكيل العام للملك، في بلاغ له توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية لأجل البحث.

وقال المسؤول القضائي إن المشتبه فيهما اللذين سبق توقيفهما، في إطار الملف ذاته، جرى تقديمهما أمام النيابة العامة وتمت إحالتهما على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما السجن المحلي في مدينة مكناس.