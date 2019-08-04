24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5906:3813:3917:1720:3021:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. التهميش يُفرمل تسويق المنتوج السياحي لشواطئ اشتوكة آيت باها (5.00)

  2. عادات مغربية مكروهة (5.00)

  3. توزيع 500 خلية نحل على تعاونيات في آسا الزاك (5.00)

  4. مشاريع مُتعثرة .. "منارة الحسيمة" بين زلزال 2004 و"حراك الريف" (5.00)

  5. محمد طفل "العيسوية" .. أصغر مطلوب لجيش الاحتلال الصهيوني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | توقيف متورط آخر في قطع طريق "القنيطرة ـ فاس"

توقيف متورط آخر في قطع طريق "القنيطرة ـ فاس"

توقيف متورط آخر في قطع طريق "القنيطرة ـ فاس"
هسبريس من الرباط
الأحد 04 غشت 2019 - 18:05

أعلن رشيد تاشفين، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، اليوم الأحد، عن توقيف المشتبه به الثالث في ارتكاب الأفعال التي وقعت في 29 يوليوز، والتي على إثرها تم قطع الطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين فاس والقنيطرة، وارتكاب أعمال السرقة والعنف في حق مستعملي الطريق.

وأورد الوكيل العام للملك، في بلاغ له توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية لأجل البحث.

وقال المسؤول القضائي إن المشتبه فيهما اللذين سبق توقيفهما، في إطار الملف ذاته، جرى تقديمهما أمام النيابة العامة وتمت إحالتهما على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما السجن المحلي في مدينة مكناس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.