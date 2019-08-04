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كُتّاب وآراء
سرقة أغنام وسط سوق تورّط ثلاثة أشخاص ببلفاع
تمكّنت مصالح السلطة المحلية والقوات المساعدة، اليوم، من توقيف ثلاثة أشخاص، يتحدّرون من منطقة القليعة، ضواحي إنزكان آيت ملول، بعد ضبطهم متلبسين بحيازة قطيع من رؤوس الأغنام على متن دراجة ثلاثية العجلات.
وأفضت التحريات الأولية التي أجرتها السلطة المحلية والقوات المساعدة إلى كون الموقوفين الثلاثة يشكلون عصابة إجرامية متخصصة في سرقة رؤوس الماشية من وسط الأسواق. وقد تعرف عدد من الضحايا على أغنامهم بسهولة.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى توجيه الموقوفين الثلاثة إلى مركز الدرك الملكي، إلى جانب الدراجة النارية ثلاثية العجلات، وذلك من أجل استكمال الأبحاث حول ظروف وملابسات القضية.