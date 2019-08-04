النصب والابتزاز يوقعان شخصا في قبضة أمن مراكش

إبراهيم مغراوي

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الأحد، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية شخصا بتهمة النصب والابتزاز.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن أمن مراكش حرك، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحقيقا في هذا الملف، بعدما تقدمت إحدى ضحايا المعني بالأمر بشكاية تتهمه فيها بابتزازها ماليا مقابل عدم نشره مقاطع فيديو تخصها.

وتأتى توقيف المشتبه به بعد ما قامت عناصر الأمن بنصب كمين أمني محكم أفضى إلى إيقافه متلبسا بتسلم مبلغ مالي من الضحية، وحجز هاتفه الخاص، وإخضاعه لخبرة علمية جاءت نتائجها إيجابية.

وأضافت المصادر نفسها أن المعني بالأمر تم وضعه تحت الحراسة النظرية، لاستكمال عناصر البحث وتعميق التحريات للكشف عن ضحايا آخرين محتملين، بتنسيق مع باقي المصالح الأمنية الأخرى، قبل تقديمه إلى العدالة.