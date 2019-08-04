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الرئيسية | حوادث | سبعة كلاب تنهش جسد طفلة صغيرة بورزازات

سبعة كلاب تنهش جسد طفلة صغيرة بورزازات

سبعة كلاب تنهش جسد طفلة صغيرة بورزازات
هسبريس من ورزازات
الأحد 04 غشت 2019 - 22:41

هاجمت سبعة كلاب ضالة، صباح اليوم الأحد، طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، بحي القدس بمدينة ورزازات، مما تسبب لها في جروح خطيرة بأنحاء متفرقة من جسدها.

وتعود تفاصيل هذا الهجوم، بعدما خرجت الطفلة حفصة، وفق إفادة عائلتها، في الساعة العاشرة من صباح اليوم متجهة نحو محل تجاري، فهاجمتها سبعة كلاب كانت تجول بالحي السكني المذكور. وأضافت العائلة أن الكلاب نهشت ابنتها في أنحاء متفرقة من جسدها، قبل أن يتدخل شبان الحي، الذين أنقذوها من بين أنياب الكلاب.

وذكرت عائلة الطفلة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الطفلة نقلت على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي سيدي حساين، حيث تلقت الإسعافات الأولية، وتم رتق جروحها، مشيرة إلى أن الطفلة الصغيرة تعيش حالة من الهلع جراء ما حدث لها.

وأكدت عائلة حفصة أن حي القدس وباقي أحياء المدينة عرفت في الشهور الأخيرة وجود جحافل من الكلاب الضالة، التي أصبحت مصدر إزعاج للساكنة، ليلا ونهارا، مشيرة إلى أن الأطفال وكبار السن صاروا مهددين بسببها. وطالبت عائلة الضحية المجلس الجماعي بالتدخل من أجل تطهير المدينة من هذه الكلاب عبر جمعها أو إبادتها، وفق تعبيرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ملاحظ الأحد 04 غشت 2019 - 23:21
الكلاب الضالة واللصوص ينشطون اكثر في فصل الشتاء ويزداد الامر تفاقما مع التوقيت الضال(1+GMT)
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2 - Said الأحد 04 غشت 2019 - 23:22
وباز لهاذ لبلاد بنادم كيتخلص على خدمتو وكل مرة يطالبو بالزيادة في الاجور وحتى واحد ماداير خدمتو لكيتخلص عليها وبغيتونا نطفروه .
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3 - مواطنة الأحد 04 غشت 2019 - 23:28
كنت لفترة في زاكورة ولاحظت كثرة الكلاب الضالة في هده المدينة الهادئة
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4 - الحيرة الأحد 04 غشت 2019 - 23:30
دابا واش ندافعو على حقوق الطفل أولى حقوق الحيوان؟ وافينك أقتال الكلاب؟
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5 - youssefny الأحد 04 غشت 2019 - 23:30
ظاهرة قديمة تعاني منها جل المناطق المغربية.
الحل هو استعمال لقاح يوقف عملية الولادة لدى إناث الكلاب ، بدلا من قتل الكلاب بعد الولادة.
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6 - ورزازي الأحد 04 غشت 2019 - 23:34
حسبي الله ونعم الوكيل . أنا من سكان مدينة ورزازات . فالكلاب أتاو بها من مدينة مراكش عبر شاحنتين أيام المؤتمر بمراكش . ليتم رميها في ورزازات . حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا مسؤولين .الله إشافي الطفلة البريئة .
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7 - لبيب اسبانيا الأحد 04 غشت 2019 - 23:35
ما يحدث على صعيد المجالس البلدية ، هو نمودج مصغر للفساد الأكبر، الدي ينخر دواليب المؤسسات والإدارات العمومية ، والاستهثار بحياة المواطنين وسلامتهم الجسدية ، من انعدام الأمن، واستفحال الجريمة ، الى تهديدات الكلاب الضالة ، والسادة الوزراء والمنتخبون وممتلوا الأمة منشغلون بما هم منشغلون به من ريع وامتيازات ، ونهب لأموال الشعب المخصصة، للنهوض بمناطق نفودهم ، أمنيا، وتنمويا ....
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8 - غير دايز الأحد 04 غشت 2019 - 23:37
تبارك الله و عندما تريد السلطات الحد منها نرى جمعيات مساندة لها
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9 - مواطن الأحد 04 غشت 2019 - 23:38
الكلاب تغزو جميع المدن المغربية، بوجدة تجدها تجوب الشوارع ليلا ونهارا، زايو المدينة كذلك رغم وضع شكايات بالموضوع، الناظور...
قتل الكلاب ليس حلا لأن القتل موسمي ولا يقضي على الظاهرة نهائيا، يجب تعقيمها أو إحداث جمعيات أو شركات مختصة بجمع الكلاب والقطط الضالة.
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