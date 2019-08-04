24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:59
|06:38
|13:39
|17:17
|20:30
|21:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الموسم الثالث من "Casa de papel" يحطم الرقم القياسي بـ34 مليون مشاهدة
- من إميضر إلى جرادة (2) .. الموت ضريبة العمل بالمفاحم والمناجم
- بوطوالة: الدولة تستبق انفجار الاحتقان الاجتماعي
- التهميش يُفرمل تسويق المنتوج السياحي لشواطئ اشتوكة آيت باها
- الإجهاز على غابات إقليم الحوز يثير قلق الساكنة
التهميش يُفرمل تسويق المنتوج السياحي لشواطئ اشتوكة آيت باها (5.00)
المكي أكنوز: لا كرامة في وطن "يُهين" الإبداعات والفنون الأمازيغية (5.00)
محمد طفل "العيسوية" .. أصغر مطلوب لجيش الاحتلال الصهيوني (5.00)
- العثماني: "تغيير التوقيت" طاله التضخيم .. و"فرنسة التعليم" غير واردة - (102)
- ضعف "الكفاءات الحزبية" يلاحق الحكومات المغربية منذ الاستقلال - (47)
- توقيف متورط آخر في قطع طريق "القنيطرة ـ فاس" - (46)
- أخصائي يقترح إلغاء "كفالة الأطفال المتخلى عنهم" لدوافع نفسية - (44)
- روبرتس يمنح الأولوية للأطر المغربية داخل الإدارة التقنية الجديدة - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سبعة كلاب تنهش جسد طفلة صغيرة بورزازات
هاجمت سبعة كلاب ضالة، صباح اليوم الأحد، طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، بحي القدس بمدينة ورزازات، مما تسبب لها في جروح خطيرة بأنحاء متفرقة من جسدها.
وتعود تفاصيل هذا الهجوم، بعدما خرجت الطفلة حفصة، وفق إفادة عائلتها، في الساعة العاشرة من صباح اليوم متجهة نحو محل تجاري، فهاجمتها سبعة كلاب كانت تجول بالحي السكني المذكور. وأضافت العائلة أن الكلاب نهشت ابنتها في أنحاء متفرقة من جسدها، قبل أن يتدخل شبان الحي، الذين أنقذوها من بين أنياب الكلاب.
وذكرت عائلة الطفلة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الطفلة نقلت على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي سيدي حساين، حيث تلقت الإسعافات الأولية، وتم رتق جروحها، مشيرة إلى أن الطفلة الصغيرة تعيش حالة من الهلع جراء ما حدث لها.
وأكدت عائلة حفصة أن حي القدس وباقي أحياء المدينة عرفت في الشهور الأخيرة وجود جحافل من الكلاب الضالة، التي أصبحت مصدر إزعاج للساكنة، ليلا ونهارا، مشيرة إلى أن الأطفال وكبار السن صاروا مهددين بسببها. وطالبت عائلة الضحية المجلس الجماعي بالتدخل من أجل تطهير المدينة من هذه الكلاب عبر جمعها أو إبادتها، وفق تعبيرها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
الحل هو استعمال لقاح يوقف عملية الولادة لدى إناث الكلاب ، بدلا من قتل الكلاب بعد الولادة.
قتل الكلاب ليس حلا لأن القتل موسمي ولا يقضي على الظاهرة نهائيا، يجب تعقيمها أو إحداث جمعيات أو شركات مختصة بجمع الكلاب والقطط الضالة.