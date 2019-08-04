سبعة كلاب تنهش جسد طفلة صغيرة بورزازات

هسبريس من ورزازات

هاجمت سبعة كلاب ضالة، صباح اليوم الأحد، طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، بحي القدس بمدينة ورزازات، مما تسبب لها في جروح خطيرة بأنحاء متفرقة من جسدها.

وتعود تفاصيل هذا الهجوم، بعدما خرجت الطفلة حفصة، وفق إفادة عائلتها، في الساعة العاشرة من صباح اليوم متجهة نحو محل تجاري، فهاجمتها سبعة كلاب كانت تجول بالحي السكني المذكور. وأضافت العائلة أن الكلاب نهشت ابنتها في أنحاء متفرقة من جسدها، قبل أن يتدخل شبان الحي، الذين أنقذوها من بين أنياب الكلاب.

وذكرت عائلة الطفلة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الطفلة نقلت على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي سيدي حساين، حيث تلقت الإسعافات الأولية، وتم رتق جروحها، مشيرة إلى أن الطفلة الصغيرة تعيش حالة من الهلع جراء ما حدث لها.

وأكدت عائلة حفصة أن حي القدس وباقي أحياء المدينة عرفت في الشهور الأخيرة وجود جحافل من الكلاب الضالة، التي أصبحت مصدر إزعاج للساكنة، ليلا ونهارا، مشيرة إلى أن الأطفال وكبار السن صاروا مهددين بسببها. وطالبت عائلة الضحية المجلس الجماعي بالتدخل من أجل تطهير المدينة من هذه الكلاب عبر جمعها أو إبادتها، وفق تعبيرها.