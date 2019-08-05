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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | حوادث | مصرع طفلة حرقا يخلّف صدمة .. الوقاية المدنية في قفص الاتهام

مصرع طفلة حرقا يخلّف صدمة .. الوقاية المدنية في قفص الاتهام

مصرع طفلة حرقا يخلّف صدمة .. الوقاية المدنية في قفص الاتهام
وائل بورشاشن من إقليم الخميسات (صور: سهيل الرميدي)
الاثنين 05 غشت 2019 - 14:00

بصدمة وغضب علّقت ساكنة سيدي علال البحراوي على وفاة طفلة في قلب النيران، مساء أمس الأحد، وقدماها تطلّان من سياج نافذة إحدى غرف منزل والديها.

شاهد عيان قال إن الساكنة اتّصلت بالوقاية المدنية لمدّة ثلاث وعشرين دقيقة، وكان الخطّ يقطَع، وأضاف أن الاتصال كان طيلة 13 دقيقة والدخان لا يزال يتصاعد ولم يقدموا.

وأضاف المتحدّث أن بعض من شهدوا الحريق ذهبوا إلى مقر الوقاية المدنية الذي يبعد بدقائق عن مكان الحادث ووجدوهم مستلقين في حديقة المقرّ وهم يلعبون لعبة الورق، ثم استرسل متسائلا بصوت أجش: هل هذه دولة؟ أي دولة تحترق فيها فتاة أمام عينك، ولن تقدُم حتى تحترق وتسقط، ثمّ تأتي بسيارة إسعاف وكأنها هي التي ستطفئ النار.

وأكّد الشاهد أن الساكنة منذ رأت الدخان حاولت اقتحام المبنى؛ لكنها لم تستطع فتح الباب، ثم جدّد قوله: الدولة من قتلت هذه البنت، والوقاية المدنية هي التي أودت بحياتها، ولو جاؤوا عندما اتصلت بهم الساكنة لأنقذوها.

بدوره، قال شاب من شباب الحيّ، الذي وقعت فيه الفاجعة، إنه بعدما سمع "الصراخ" خرج من بيته ليرى النيران تلتهم المنزل.

وأضاف أن بعض أبناء الحي حاولوا اقتحام المنزل عبر بابه ولم يستطيعوا، كما أن كل النوافذ كانت مسيَّجة، والوقاية المدنية لم تجب على الاتصالات.

وحمّل الشاب "المسؤولية الكاملة لوفاة هذه الفتاة للمطافئ"، وزاد موضّحا: هم سبب التأخير، ولو جاؤوا وحطَّموا الباب وأخذوا الفتاة في سيارة الإسعاف لقلنا إنهم قد قاموا بعملهم، ولكن لا يوجد شيء مستقيم في هذا البلد.

وذكر الشاب أنه على الرغم من قرب مقر المطافئ من مكان الحادث، وعلى الرغم من أن الاتصالات بدأت بعد الساعة الخامسة، فإن المطافئ لم تأت إلا في الساعة الخامسة وأربعين دقيقة، بعد أن اشتعلت النار في الفتاة، ثم استعاد ذكراها وهي تقول: "اعتقوني"، أي أنقذوني، وأمها تكاد تُجَنّ لرؤيتها ابنتها تحترق أمام عينيها.

رجل من رجال حي النصر، الذي وقعت فيه الفاجعة، قال إنه جاء مهرولا عندما رأى النار، واتّصل بالمطافئ أربع مرات منذ الخامسة وعشر دقائق، ولكن هاتفهم وكأنه لا يشتغل، ثم أضاف أنه ذهب إلى مالك مقهى مجاوِر اتصل بالدرك، ثم رجَّح فرضية أنهم هم من اتصلوا بهم. قبل أن يستدرك مشدّدا على أن رجال المطافئ لو جاؤوا في الوقت "لأنقذوا الفتاة على الأقلّ".

فيما أكّد شاب من شباب الحي نفس ما قاله سابقوه، بقوله إنهم اتصلوا بالوقاية المدنية 13 مرة، ولم تجبهم، وحمّلهم "كامل مسؤولية وفاة هذه البريئة".

من جهته، نفى مصدر من الوقاية المدنية بالخميسات أن تكون سيارة الإطفاء قد تأخّرت، مضيفا أنه بين أوّل اتصال وبين خروج المركبة دقيقة واحدة، حَسَب ما توثّقه السّجلّات، وزاد قائلا إن أوّل اتّصال لإخبار الوقاية المدنية بالحادث كان مع الساعة الخامسة وثلاث عشرة دقيقة.

ونفى المصدر بشكل قاطع أن يكون رجال الوقاية المدنية قد كانوا يلعبون الورق في وقت الحادث، أو أن تكون حاوية الشاحنة فارغة؛ لأن الأمر يكون محطّ مراقبة دائمة.

وأضاف المتحدث ذاته أن رجال الوقاية المدنية وصلوا بعد خروجهم من مقرّ الوقاية المدنية بثلاث دقائق، ثم في ظرف ربع ساعة أُطفِئ الحريق، ليكون الفاصل بين الخروج وإطفاء الحريق 17 دقيقة وفق تقرير داخلي.

وقال المصدر إن الفتاة الراحلة كانت في بيت النوم، ثم زاد مؤكّدا أن رجال الوقاية المدنية لو تأخّروا حقيقة لاحترق المنزل بأكمله، بينما الواقع هو أن الحريق تمّ حصره في غرفة واحد، وهي الغرفة التي كانت فيها الضحية لوحدها. وأضاف المصدر سالف الذكر أن التحقيق حول سبب الحريق لا يزال مستمرّا.

بدورها أكدت السلطات المحلية لإقليم الخميسات أنه وفور إشعار مصالح الوقاية المدنية بمدينة سيدي علال البحراوي، انتقلت في الحين إلى عين المكان.

وأضاف أن عناصر الوقاية المدنية عملت جاهدة للوصول للطفلة التي لقيت مصرعها حرقا، وذلك على الرغم من المجهودات المبذولة للوصول إليها، حيث حال دون ذلك الشباك الحديدي الموضوع على النافذة والنيران التي انتشر لهيبها جراء وجود مواد شديدة الاشتعال بالغرفة.

وأشارت المعطيات الأولية المتوفرة لدى سلطات الخميسات، إلى أن الضحية كانت تلعب بشباك غرفة المنزل المطلة على الشارع وقت نشوب الحريق جراء انفجار شاحن كهربائي من عينة رديئة كان يستعمل بداخل الغرفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - Mr le constateur الاثنين 05 غشت 2019 - 14:19
الله ياخذ الحق! لا اله الا الله
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24
2 - yassine الاثنين 05 غشت 2019 - 14:21
و آسفاه على دولة المغرب، العين بصيرة تبكي و اليد قصيرة لاحول و لا قوة إلا بالله
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18
3 - حسناء الاثنين 05 غشت 2019 - 14:22
يجب القيام بحملة تحسيسية عن اخطار الشبابيك الحديدية و أخطارها على السلامة فى هذه الحالات
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6
4 - محمد الاثنين 05 غشت 2019 - 14:22
فين عمركم شفتوا شي مسؤول مغربي يعترف بخطا.الامكانيات ضعيفة وموت شخص في المغرب مع هده الحكومة لايعني شيء عندهم.لوكان مسؤول سيمر من الطريق لوقفت سيارات اطفاء مجهزة واسعاف
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26
5 - رشيد الاثنين 05 غشت 2019 - 14:24
يجب فتح تحقيق معمق في الموضوع كي لا يضلم احد و الضرب من حديد كل من سولت له نفسه التلاعب بحياة المواطنين و الا سوف تخرج الامور عن السيطرة
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13
6 - Sam.. italy الاثنين 05 غشت 2019 - 14:25
لا لا سارعت المطافئ بثانية واحدة او نصف ثانية انا شاهد عليها من وراء البحار اللهم ارزق امها المسكينة واهلها الصبر والسلوان
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12
7 - النوري الاثنين 05 غشت 2019 - 14:25
كل ما يحدث في هذا البلد يوسع الهوة بين قلوبنا و الوطنية
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20
8 - متتبع الاثنين 05 غشت 2019 - 14:25
يجب معاقبة كل من يقصر في عمله هذا غير معقول
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10
9 - abdou rabat الاثنين 05 غشت 2019 - 14:25
الله يرحمها ويرزقها جنات النعيم والله يصبر العائلة ديالها .من جهة اخرى راه كتجي قضية مور قضية ولا شيء يتغير في هدا البلد للأسف. فين مأساة مناجم الفحم وفين مأساة نساء قفة التضامن في الصويرة ومأساة محرقة حافلة طانطان ومحرقة روزامور و...... ووو العديد من الكوارث تقوم عليها الدنيا وتتشكل لجان التحقيق والتقصي بدون نتيجة فقط الشفوي لا محاسبة ولا قوانين ولا هم يحزنون. الحاصول الله ياخد الحق
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14
10 - جبلي ابن الجبل الاثنين 05 غشت 2019 - 14:26
سامحيني أختاه فاليد التي كانت بستطاعتي أن أنقدك بها وتكسير الشباك كانت مشغولة تصور لك فيديو وأنت تحترقين ورجال الأطفاء يتأسفون لك كذلك عن التأخر فموعد إحتراق جسدك الضعيف تزامن مع وقت القيلولة ، أسفون يا أختي جأتي في زمان الهواتف الذكية جأتي في زمان لا رحمة ولا شفقة جأتي في زمان لاقيمة لروح إنسان أمام اللايكات جأتي في زمان أصبحت الكوارث والفضائح شيء عادي أسفون يا أختاه فعند الله لك حياة ثانية أجمل من هذا المستنقع الدي أصبحنا نعيش فيه٠ إن لله و إن إليه راجعون ولاه حول ولا قوة إلا بالله ٠
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12
11 - Alla الاثنين 05 غشت 2019 - 14:26
ناس المدينة كلهم يكذبون والوقاية المدنية على حق ،إنه المغرب يا سادة لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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10
12 - yaaaaaaaaadris الاثنين 05 غشت 2019 - 14:27
أرخص شيء في هذا البلد الحزين هو الإنسان ، اللهم إرحم تلك الطفلة و ألهم ذويها الصبر والسلوان و إجعل دمها لعنة على كل مسؤول في هذا البلد مهما علا شأنه
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8
13 - tazi الاثنين 05 غشت 2019 - 14:27
يجب على الدولة طرد و ايقاف كل موظفين الوقاية المدنية بسيدي علال البحراوي الذين لا يزاولون مهمام بثقة و لا يتحملون مسؤولية هذا الوطن. لقد اديتم القسم لخدمة الوطن و ليس لعب الكارطة و انتظار الاجر بدون اي مجهود. لذالك اطلب من الدولة توقيف المسؤولين عن هذا الحادث الذي اثر في نفسيتي كيف لطفلة بريئة ان تموت بهذه الطريقة البشعة. اللهم ارحمها و اجعل مسواها الجنة فهي ملائكة من ملائكة السماء.
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5
14 - عمر الجدميوي الاثنين 05 غشت 2019 - 14:27
أولا. رحمة الله على الطفلة الشهيدة. و الله يرزق والديها الصبر و السلوان. ثانيا على الدولة أن تمنع مثل هذا الشاحن القاتل في الأسواق. ثالثا من خلال شريط الفيديو يتضح ان خرطوم المياه كانت قوته ضعيفة جدا و طريقة التعامل مع الحادث بدائية. رحمةالله على الطفلة
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8
15 - رشيد من لندن الاثنين 05 غشت 2019 - 14:27
هده الفاجعة ذكرتني بفاجعة Grenfell tower بلندن حيت أقيم غير بعيد عن هده العمارة الشاهقة التي التهمتها النيران من كل الجوانب وراح ضحيتها ١كثر من 70 شخصا بعضهم لم يتم العثور على رفاتهم. اللوم وكل اللوم انصب على رجال الوقاية المدنية اللندنية ومازالت القضية في المحاكم. رحم الله هده الطفلة الضحية واللوم مشترك ببن الوالدين ورجال الوقاية المدنية
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-3
16 - صدمة خطيرة حتى مع الشرطة الاثنين 05 غشت 2019 - 14:28
صدمة خطيرة حتى مع الوقاية المدنية، لهذا يجب أن يتم البحث عن هذا الخطاء ومحاكمتهم.

كم من مرات إتصلت بالشرطة في الليل على سبيل المثال لكن بدون جدوى. وكذالك بالدرك الملكي ولكن أيضاً بدون فائدة.

لهذا نريد إصلاحات شاملة وعميقة في و الوقاية المدنية والإسعاف والشرطة والدرك الملكي.

والله المغرب أصبح كريثة على المواطنين من جميع النواحي الإنسانية والإدارة العامة والمحاكم والمستشفيات والمطارات والموانئ ونقطة العبور في طنجة وسبتة والحسيمة والنظور.
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9
17 - Naturaliat الاثنين 05 غشت 2019 - 14:29
مرة أخرى شارجور تيلفون هو سبب محرقة بسيدي علال البحراوي.....
لاتستهينوا بالخطر
والحذر ثم الحذر أثناء شحن الهاتف

وأتساءل لماذا نسمح باستيراد الشارجورات ذو جودة رديئة وتشكل خطرا على الناس إلا وهو الموت أو التشوهات في احسن الاحوال بالإضافة إلى خسائر في الممتلكات للعديد من المواطنين بما فيهم الجيران.
ولكن أيضا يجب زيادة مصالح الوقاية المدنية لتكون أكثر قربا من المواطنين ورصد اعتمادات مالية اضافية للوزارة الوصية ...

وفي الاخير تعازينا لأسرة المكلومة والشفاء العاجل للجرحى
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3
18 - Gala الاثنين 05 غشت 2019 - 14:29
يجب فتح تحقيق في هذه النازلة ومعاقبة من لم يقم بواجبه والتحقيق يجب أن يشمل أيضا من تسبب في اندلاع الحريق
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19 - amine fes الاثنين 05 غشت 2019 - 14:30
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اربط على قلب أمها وارزقها صبرا جميلا وأقول لكل من قصر في آداء واجبه عند الله تجتمع الخصوم و ما عليك إلا أن تجد جوابا عن سؤال رب العالمين
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2
20 - khalid52 الاثنين 05 غشت 2019 - 14:30
هذا المشهد مؤسف جدا، رجال الإطفاء ليس لديهم أي تجربة و الماء ضعيف لا يصل حتى إلى الشقة. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة.
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21 - مواطن الاثنين 05 غشت 2019 - 14:31
رحم الله الفتاة و الهم ذويها الصبر على المصيبة.
المشكلة التي تعاني منها الوقاية المدنية ضعف الامكانيات المادية + كثرة الاتصالات الكاذبة. لذلك يجب دائما اعلام السلطة المحلية ( اعوان السلطة ) لتقوم بالاتصال مباشرة بالمسؤولين بالوقاية المدنية و الاسعاف...
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-3
22 - الحق الاثنين 05 غشت 2019 - 14:31
الوقاية المدنية والاسعاف والشرطة نفس التاخر نفس اللامبالاة نفس التقصير نفس الاحباط.المواطن البسيط في هدا الوطن بخلاصة لا قيمة له .رحمك الله يا ابنتي والله اننا مقصرون .تخيلوا معي يا اخواني فلدة كبدك تحرق امام عينيك وانت لا تستطيع فعل شئ .الحل هنا هو سجن ومعاقبة كل مقصر والا فاننا نعيش في غابة .رحمك الله يا ابنتي
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3
23 - abderrahmane الاثنين 05 غشت 2019 - 14:31
الله ياخد الحق فيكم يا المفسدين
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2
24 - معلق الاثنين 05 غشت 2019 - 14:31
شي كايموت محروق شي كيتدفن فالتراب و هو حي نطلبو السلامة و صافي اما ماكينش لي يعتقك لا وقاية مدنية لا سبيطارات الله يرحمها ويصبر واليديها
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3
25 - غير راضية على الوضع الاثنين 05 غشت 2019 - 14:33
الى متى هذا الاسهتار بأرواح الأبرياء الى متى والله يحز في نفسي هذا المنظر الرهيب لا حول ولا قوة الا بالله وكفى بالله وكيلا
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3
26 - Simo الاثنين 05 غشت 2019 - 14:33
الله يرحمها و صبر واليديها ولكن المشكل راه في هادوك الكرياجات لي من المفروض راهم ممنوعين في الطوابق العليا و لكن الناس كاملين دايرينهم خايفين من الشفارة بحالة معرفتش آش مخبين في ديورهم.
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27 - مفتاح الاثنين 05 غشت 2019 - 14:33
رحم الله الشهيدة . واسكنها فسيح جناته . وليعلم المغاربة . ان الفساد يدب في شيء . ليس السياسة فقط . كل شيء . ونطالب بمحاسبة قائد رجال المطافئ وتقديمه للعدالة . بتهمة الاخلال بالواجب .وعدم تقديم يد المساعدة لطفلة مهددة بالموت حرقا . . نريد محاكمة هؤلاء ليكونو عبرة لمن يعتبر. واتهامهم بالقتل العمد . لاخلالهم بواجبهم . واستهتارهم بحياة الطفلة .
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28 - كمال الاثنين 05 غشت 2019 - 14:33
انضر بنفسك الي الماء لم يعمل بشكل المطلوب في الرش وكذلك لم نري السلالم في النوافذ لإنقاض البنت حتي مغامرة طفيفةًمن رجال الإطفاء لم نرها وهذا سببه الراحة والنعاس في مقراتهم وعدم تدريبهم علي شيء سوي إطفاء حريق مشتعل في زبالة او سيارة خفيفة اما النيران فلابد لها من رجال أقوياء لهم تدريب جيد علي إخماد الحريق
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5
29 - الهول الاثنين 05 غشت 2019 - 14:34
كل الخدمات العمومية في المغرب تفوح منها رائحة الصديد.....سيقدمون التبريرات و الاعذار الواهية كالعادة و كلنا نعرف الحقيقة المرة...فتاة صغيرة احترقت حية أمام أنظار أمها....أذكرهم فقط بقول الله تعالى : يوم نبطش البطشة الكبرى، إنا منتقمون....
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1
30 - Beny ben الاثنين 05 غشت 2019 - 14:35
Personne dans notre cher Maroc ne fait son devoir . Si le pompiers sont intervenus dans les plus brefs délais la fille sera sauvée helas ils ont nié la panne du standard de la caserne 13 appels oh la la.
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31 - لا أمل في حواركم الاثنين 05 غشت 2019 - 14:35
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
هل لدينا رجال أولا في هذه الدولة البذيئة في كل القطاعات كي نفتخر بهم
لدينا رجال محترفين ويجدون كيف يستعملون خراطيم المياه في القمع لا غير
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32 - saad الاثنين 05 غشت 2019 - 14:36
نعم، كلنا نتساءل، هل هذه دولة ؟
نريد ان نفتخر ببلدنا، لكن مثل هذه المظاهر تجعلنا في احسن الاحوال نرغب في الهجرة لبلد حقيقي، بلد يقوم فيه كل بواجبه على اكمل وجه، بلد يحاسب فيه المقصر و يجازى فيه المحسن. هل سنكذب هل الشهود الذين اجمعو على تقصير الوقاية المدنية ؟ ينبغي محاسبة كل من ثبت تورطه او تقصيره. بجب فعل شيء ما حيال الحادث، و ليس تناسيه مع الوقت كما يحدث دائما!
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33 - المعلم الاثنين 05 غشت 2019 - 14:36
الوقاية المدنية متخلفة جدا ؛من حيث النجهيز والتدريب ،لايمكن لاشخاص يفتقدون لجميع الوساءيل اللوجستية والمبادرة وروح المسؤولية ان يحس بمستوى الدور الدي يقوم به في المجتمع ،حيث ان هؤلاء يتسابقون على الجانب الاداري اكثر من الانقادي والانساني :اي المشاركة في لجن منح الرخص و...يجب فتح الباب امام المتطوعين الدين لديهم اصلا عمل او مورد رزق ؛ليقوم بدلك العمل الانساني كمتطوعين ؛اما الان فرجل الوقاية المدنية يعتبر نفسه موظف يقوم بعمله الوظيفي احيانا مكرها امام غياب المحاسبة الى جانب التجهيزات الاساسبة .
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34 - hayat الاثنين 05 غشت 2019 - 14:37
اول من يحاسب من سمح بدخول الشاحن ذا الجودة الرديئة. هذا هو السبب الرئيسي الذي ذهب ضحيته عائلات و لا زال.
اين هي المراقبة التقنية الجمركية؟؟؟؟؟؟؟؟
هذه الحوادث لا يقع الا في المغرب
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35 - simo fes الاثنين 05 غشت 2019 - 14:38
منكدبش عليكوم أنا كنطلب اللجوء لشي دولة أوروبية.وكذالك نتنازل على الجنسية المغربية
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36 - نبيل الاثنين 05 غشت 2019 - 14:38
جميعنا يعلم أن أغلب اجهزة الدولة، لاترقى للمستوى المطلوب. بالله عليكوم جهاز مهم كالوقاية المدنية غير مجهز بالعتاد اللازم لإقتحام المنازل و سلالم و رشاشات قوية الدفع. خصنا كوادر مخضرمة ف جميع الميادين وعمل احترافي مدروس راه أرواح البشر مشي لعب هذا. كلنا نذكر فاجعة تالوين التي راح ضحيتها 15 مغربي مدفونين أحياء تحث سيول جارفة من التربة لم تجدي معها الاليات و المعدات المهترئة. دون ان نغفل جهاز الشرطة الذي أصبح يلجه من هب ودب. أجهزة لايتمتع أفرادها بالكاريزما و التكتيك اللازم للقيام بواجبهم على اكمل وجه و هنا لا أعمم ففي كل ميدان نجد مغاربة أحرار يقومون بواجبهم على أحسن وجه. أما كان من واحب عناصر الوقاية كسر الباب او اقتلاع شباك النافدة انا بقا فيا الحال والله ثم و الله كون انا تا نحاول جاهدا كسر الباب. لأن فرحة الفتاة وأهلها عندها تغنيني عن كل الحروق و الجروج
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37 - Bahda الاثنين 05 غشت 2019 - 14:39
وأضاف أن عناصر الوقاية المدنية عملت جاهدة للوصول للطفلة التي لقيت مصرعها حرقا، وذلك على الرغم من المجهودات المبذولة للوصول إليها، حيث حال دون ذلك الشباك الحديدي الموضوع على النافذة.. ونتوما كان عندكم تالماء الكافي لي يوصل الشرجم عاد باش تحلو الحديد ديال الشرجم... بلاد كحلة
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38 - Mansi الاثنين 05 غشت 2019 - 14:39
C'est le Maroc mes amis! on va mourir tous! il va nous entourée tous! Ca fait mal au Coeur ! chacun à son tour! et personne n'ose de parler! ! Lah r7amha
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39 - عبدالله بوكطب الاثنين 05 غشت 2019 - 14:39
إن لله وان اليه راجعون. الوقاية المدنية غالبا لم يستجيبوا على الفور المشكل يعلم ألله ماهو أنا شخصيا كنت اتصلت بهم ولم يأتوا حتى تم اسعاف مسن على مثن سيارة الأجرة. فيجب على رجال الوقاية المدنية أن يكون انسانيين لأن ارواح الناس أحيانا تكون تحت رحمتهم وقال ألله تعالى من أحياها كأنما احيا الناس جميعا
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40 - hamidou الاثنين 05 غشت 2019 - 14:40
الله يرحم البنت، اريد اعرف من هو الكذاب ساكنة الحي ام الوقاية المدنية. اد صح ان الوقاية لم تقم بلواجب. الحل الوحيد في هاد البلد العصيان المدني حتى يسثقل او يطيح النسؤل على هده الفضيحة النكراء.ويحاسب اد كان قانون ولو العدالة تطبك سوى على (لمزليط)
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41 - ayoub الاثنين 05 غشت 2019 - 14:40
ستمر هذه الحادثة مرور الكرام و لن يبرح الشعب مكانه لانكم مغيبون وحاضيين التعاليق فهسبريس و الفايسبوك و حاضيين تصورو ب بهواتفكم الحوادث و الماسي و الصدقات مقدرينش تحركو. ما قدرينش تضحيو. و تقولو لا للفساد غاتبقاو هاكا و تاحاجة ما غاتبدل
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42 - Simmo الاثنين 05 غشت 2019 - 14:42
لا حول ولا قوة إلا بالله. في بلاد يغيره الفساد الإداري واناس بدون ضمائر ولا قلب. كاننك موجود في عصر الجاهلية مع قوم قريش .
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43 - موا الاثنين 05 غشت 2019 - 14:43
أنا لله وأنا اليه راجعون الله ارحمك أبنيته
الوقاية المدنية والشرط. والكارطة. في العمل. نعم الرجال نعم المسوءولية ليس هناك إدارة تعمل باخلاص طفح الكيل
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44 - مواطنة الاثنين 05 غشت 2019 - 14:46
المسؤولية من الدرجة الاولى كتحملها هاد الاسرة المهملة كيف يعقل بنت صغيرة سادين عليها أو خارجيته مخليينها بوحدها بحال راها فلحبس بعض الامهات كيخليو بنات صغار يرعاو خوتهوم اللي صغر منهم ويخرجو يتساراو
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45 - زهير الاثنين 05 غشت 2019 - 14:48
للأسف قبل قدوم الوقاية المدنية ما دور المارة المتفرجون العائلة الجيران الكل يجب أن يحاسب ما المساعدة التي قدمت للطفلة يجب فتح تحقيق قضائي أولا بنايتنا و أحياؤنا غير مجهزة بقنوات و خرطيم لمكافحة الحريق كل عمارة يجب ان تكون مجهزة و كل منزل اما انتظار الوقاية المدنية و لو ل خمس دقائق فالكارثة ستقع الله يرحم الطفلة انها شهيدة
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46 - خالد الاثنين 05 غشت 2019 - 14:48
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العضيم
يجب أن نرى المحاسبة من تهاون أشخاص المطافئ وهم في الغالب لا يجيبونك في الحين ناهيك عن التأخر
إلى من يسمح ولا يراقب دخول العينة الرديءة للاشحنة الكهربائية غير ذلك سيستمر مسلسل الفزع هذا
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47 - بوحاطي الاثنين 05 غشت 2019 - 14:49
مادا نقول لاجول و لا قوة الا بالله قمة اللانسانية في هدا البلد و صلت اليه ما الفرق بيننا و بين الجيوان سوى الضمير وفي هدا الوطن صار اغلب فءته بلا ضمير يعني اشباه البشر فنتضر الاسوء
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48 - محمد الاثنين 05 غشت 2019 - 14:49
انا لله و انا اليه راجعون الله الجنة ان شاء الله
الله يصبر عائلتها
احمل المسؤولية الكبيرة للوقاية المدنية و كذا الدولة و الديوانة لكتخلي هاد الشارجورات ادخلو البلاد
أقسم بالله راه غير عايشين على الله لا صحة لا تعليم لا قضاء
خليها على الله
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49 - hamdi الاثنين 05 غشت 2019 - 14:51
في خضم هذا الاتهام و نفي المسؤولية، اين والدا الطفلة من هذا كله. يجب التحقيق مع اهمال الطفلة من قبل والديها و بالاخص امها التي لم تحن تتواجد بالبيت. ثم ما مسألة السياج الحديدي الذي يوضع في جميع التوافذ المغربية؟ حتى سوريا ليس لنوافذها اسيجة حديدية كما لو كنا وحدنا من لدينا الهاجس الامني.
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50 - الشمس و الغربال الاثنين 05 غشت 2019 - 14:51
الموت حرقا من اسوء الموتات التي يمكن ان يموت بها اي انسان فما بالك اذا كان ذالك الجسد جسد طفلة بريئة
لقد ماتت حرقا و الناس ينظرون اليها وهي تنظر اليهم مستغيثة بلا حول ولا قوة
يموت اطفال سوريا غرقا هربا من الحروب و ابنائنا يموتون حرقا لانها ليست من ابناء الوزراء و خدام الدولة او صاحبت شعر اشقر و عيون خضراء و جواز السفر الاحمر
الله يرزق اهلها الصبر في هذا المصاب الجلل
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51 - Mohamed الاثنين 05 غشت 2019 - 14:52
قلبي احترق احترق احترق !! لم استطع ان اكمل المقال حتى اشتعلت غيضا بسبب الجبناء الذين يحكموننا لايستحيون من انفسهم ولا من خالقهم
احسن قرار اتخدته في حياتي اني هربت من تلك البلاد ولا اضن شخصا مكاني قد يفعل غير ذالك
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52 - مغربي الاثنين 05 غشت 2019 - 14:52
خاص الشعب احاكم المسؤولين من امثال هذه الجرائم ويطالب بالحق ومعاقبة كل من استهتر واستهان بالمسؤولية وتطبيق ربط المسؤولية بالمحاسبة
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53 - مواطن مغربي الاثنين 05 غشت 2019 - 14:55
رجال المطافيء لم يردوا على الهاتف. رجال المطافيء لم يأتوا في الوقت المناسب. غياب خراطيش المياه بضغط عالي. غياب سلاليم للوصول إلى الفتاة. غياب الوطنية لرجال المطافيء. غياب جاهزية رجال المطافيء. إذن وجب محاسبة رجال المطافيء فورا و لا الاه الا الله وحده لا شريك له حسبي الله ونعم الوكيل.
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54 - دولة المؤسسات الاثنين 05 غشت 2019 - 14:59
يجب محاسبة كل من تبت في حقه تقصير.
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