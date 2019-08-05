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كُتّاب وآراء
مصرع طفلة حرقا يخلّف صدمة .. الوقاية المدنية في قفص الاتهام
بصدمة وغضب علّقت ساكنة سيدي علال البحراوي على وفاة طفلة في قلب النيران، مساء أمس الأحد، وقدماها تطلّان من سياج نافذة إحدى غرف منزل والديها.
شاهد عيان قال إن الساكنة اتّصلت بالوقاية المدنية لمدّة ثلاث وعشرين دقيقة، وكان الخطّ يقطَع، وأضاف أن الاتصال كان طيلة 13 دقيقة والدخان لا يزال يتصاعد ولم يقدموا.
وأضاف المتحدّث أن بعض من شهدوا الحريق ذهبوا إلى مقر الوقاية المدنية الذي يبعد بدقائق عن مكان الحادث ووجدوهم مستلقين في حديقة المقرّ وهم يلعبون لعبة الورق، ثم استرسل متسائلا بصوت أجش: هل هذه دولة؟ أي دولة تحترق فيها فتاة أمام عينك، ولن تقدُم حتى تحترق وتسقط، ثمّ تأتي بسيارة إسعاف وكأنها هي التي ستطفئ النار.
وأكّد الشاهد أن الساكنة منذ رأت الدخان حاولت اقتحام المبنى؛ لكنها لم تستطع فتح الباب، ثم جدّد قوله: الدولة من قتلت هذه البنت، والوقاية المدنية هي التي أودت بحياتها، ولو جاؤوا عندما اتصلت بهم الساكنة لأنقذوها.
بدوره، قال شاب من شباب الحيّ، الذي وقعت فيه الفاجعة، إنه بعدما سمع "الصراخ" خرج من بيته ليرى النيران تلتهم المنزل.
وأضاف أن بعض أبناء الحي حاولوا اقتحام المنزل عبر بابه ولم يستطيعوا، كما أن كل النوافذ كانت مسيَّجة، والوقاية المدنية لم تجب على الاتصالات.
وحمّل الشاب "المسؤولية الكاملة لوفاة هذه الفتاة للمطافئ"، وزاد موضّحا: هم سبب التأخير، ولو جاؤوا وحطَّموا الباب وأخذوا الفتاة في سيارة الإسعاف لقلنا إنهم قد قاموا بعملهم، ولكن لا يوجد شيء مستقيم في هذا البلد.
وذكر الشاب أنه على الرغم من قرب مقر المطافئ من مكان الحادث، وعلى الرغم من أن الاتصالات بدأت بعد الساعة الخامسة، فإن المطافئ لم تأت إلا في الساعة الخامسة وأربعين دقيقة، بعد أن اشتعلت النار في الفتاة، ثم استعاد ذكراها وهي تقول: "اعتقوني"، أي أنقذوني، وأمها تكاد تُجَنّ لرؤيتها ابنتها تحترق أمام عينيها.
رجل من رجال حي النصر، الذي وقعت فيه الفاجعة، قال إنه جاء مهرولا عندما رأى النار، واتّصل بالمطافئ أربع مرات منذ الخامسة وعشر دقائق، ولكن هاتفهم وكأنه لا يشتغل، ثم أضاف أنه ذهب إلى مالك مقهى مجاوِر اتصل بالدرك، ثم رجَّح فرضية أنهم هم من اتصلوا بهم. قبل أن يستدرك مشدّدا على أن رجال المطافئ لو جاؤوا في الوقت "لأنقذوا الفتاة على الأقلّ".
فيما أكّد شاب من شباب الحي نفس ما قاله سابقوه، بقوله إنهم اتصلوا بالوقاية المدنية 13 مرة، ولم تجبهم، وحمّلهم "كامل مسؤولية وفاة هذه البريئة".
من جهته، نفى مصدر من الوقاية المدنية بالخميسات أن تكون سيارة الإطفاء قد تأخّرت، مضيفا أنه بين أوّل اتصال وبين خروج المركبة دقيقة واحدة، حَسَب ما توثّقه السّجلّات، وزاد قائلا إن أوّل اتّصال لإخبار الوقاية المدنية بالحادث كان مع الساعة الخامسة وثلاث عشرة دقيقة.
ونفى المصدر بشكل قاطع أن يكون رجال الوقاية المدنية قد كانوا يلعبون الورق في وقت الحادث، أو أن تكون حاوية الشاحنة فارغة؛ لأن الأمر يكون محطّ مراقبة دائمة.
وأضاف المتحدث ذاته أن رجال الوقاية المدنية وصلوا بعد خروجهم من مقرّ الوقاية المدنية بثلاث دقائق، ثم في ظرف ربع ساعة أُطفِئ الحريق، ليكون الفاصل بين الخروج وإطفاء الحريق 17 دقيقة وفق تقرير داخلي.
وقال المصدر إن الفتاة الراحلة كانت في بيت النوم، ثم زاد مؤكّدا أن رجال الوقاية المدنية لو تأخّروا حقيقة لاحترق المنزل بأكمله، بينما الواقع هو أن الحريق تمّ حصره في غرفة واحد، وهي الغرفة التي كانت فيها الضحية لوحدها. وأضاف المصدر سالف الذكر أن التحقيق حول سبب الحريق لا يزال مستمرّا.
بدورها أكدت السلطات المحلية لإقليم الخميسات أنه وفور إشعار مصالح الوقاية المدنية بمدينة سيدي علال البحراوي، انتقلت في الحين إلى عين المكان.
وأضاف أن عناصر الوقاية المدنية عملت جاهدة للوصول للطفلة التي لقيت مصرعها حرقا، وذلك على الرغم من المجهودات المبذولة للوصول إليها، حيث حال دون ذلك الشباك الحديدي الموضوع على النافذة والنيران التي انتشر لهيبها جراء وجود مواد شديدة الاشتعال بالغرفة.
وأشارت المعطيات الأولية المتوفرة لدى سلطات الخميسات، إلى أن الضحية كانت تلعب بشباك غرفة المنزل المطلة على الشارع وقت نشوب الحريق جراء انفجار شاحن كهربائي من عينة رديئة كان يستعمل بداخل الغرفة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
كم من مرات إتصلت بالشرطة في الليل على سبيل المثال لكن بدون جدوى. وكذالك بالدرك الملكي ولكن أيضاً بدون فائدة.
لهذا نريد إصلاحات شاملة وعميقة في و الوقاية المدنية والإسعاف والشرطة والدرك الملكي.
والله المغرب أصبح كريثة على المواطنين من جميع النواحي الإنسانية والإدارة العامة والمحاكم والمستشفيات والمطارات والموانئ ونقطة العبور في طنجة وسبتة والحسيمة والنظور.
لاتستهينوا بالخطر
والحذر ثم الحذر أثناء شحن الهاتف
وأتساءل لماذا نسمح باستيراد الشارجورات ذو جودة رديئة وتشكل خطرا على الناس إلا وهو الموت أو التشوهات في احسن الاحوال بالإضافة إلى خسائر في الممتلكات للعديد من المواطنين بما فيهم الجيران.
ولكن أيضا يجب زيادة مصالح الوقاية المدنية لتكون أكثر قربا من المواطنين ورصد اعتمادات مالية اضافية للوزارة الوصية ...
وفي الاخير تعازينا لأسرة المكلومة والشفاء العاجل للجرحى
المشكلة التي تعاني منها الوقاية المدنية ضعف الامكانيات المادية + كثرة الاتصالات الكاذبة. لذلك يجب دائما اعلام السلطة المحلية ( اعوان السلطة ) لتقوم بالاتصال مباشرة بالمسؤولين بالوقاية المدنية و الاسعاف...
هل لدينا رجال أولا في هذه الدولة البذيئة في كل القطاعات كي نفتخر بهم
لدينا رجال محترفين ويجدون كيف يستعملون خراطيم المياه في القمع لا غير
نريد ان نفتخر ببلدنا، لكن مثل هذه المظاهر تجعلنا في احسن الاحوال نرغب في الهجرة لبلد حقيقي، بلد يقوم فيه كل بواجبه على اكمل وجه، بلد يحاسب فيه المقصر و يجازى فيه المحسن. هل سنكذب هل الشهود الذين اجمعو على تقصير الوقاية المدنية ؟ ينبغي محاسبة كل من ثبت تورطه او تقصيره. بجب فعل شيء ما حيال الحادث، و ليس تناسيه مع الوقت كما يحدث دائما!
اين هي المراقبة التقنية الجمركية؟؟؟؟؟؟؟؟
هذه الحوادث لا يقع الا في المغرب
الوقاية المدنية والشرط. والكارطة. في العمل. نعم الرجال نعم المسوءولية ليس هناك إدارة تعمل باخلاص طفح الكيل
يجب أن نرى المحاسبة من تهاون أشخاص المطافئ وهم في الغالب لا يجيبونك في الحين ناهيك عن التأخر
إلى من يسمح ولا يراقب دخول العينة الرديءة للاشحنة الكهربائية غير ذلك سيستمر مسلسل الفزع هذا
الله يصبر عائلتها
احمل المسؤولية الكبيرة للوقاية المدنية و كذا الدولة و الديوانة لكتخلي هاد الشارجورات ادخلو البلاد
أقسم بالله راه غير عايشين على الله لا صحة لا تعليم لا قضاء
خليها على الله
لقد ماتت حرقا و الناس ينظرون اليها وهي تنظر اليهم مستغيثة بلا حول ولا قوة
يموت اطفال سوريا غرقا هربا من الحروب و ابنائنا يموتون حرقا لانها ليست من ابناء الوزراء و خدام الدولة او صاحبت شعر اشقر و عيون خضراء و جواز السفر الاحمر
الله يرزق اهلها الصبر في هذا المصاب الجلل
احسن قرار اتخدته في حياتي اني هربت من تلك البلاد ولا اضن شخصا مكاني قد يفعل غير ذالك