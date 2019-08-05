قتيل وجريحان في حادث مروري نواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أمرت النيابة العامّة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، اليوم الاثنين، بإجراء معاينة طبية أو تشريح عند الاقتضاء، لجثة شاب يتحدر من أولاد سيدي بن داود إقليم سطات، توفي نتيجة حادث مروري، إثر اصطدام بين سيارة خفيفة وجرار فلاحي على مستوى الطريق الجهوية 308 الرابطة بين سطات والبروج، بالنفوذ الترابي لجماعة كيسر.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الحادث القاتل وقع بعد اصطدام بين جرّار وسيارة خفيفة كان على متنها شخصان أصيبا بجروح متفاوتة الخطورة، في حين توفي سائق الجرار بمكان الحادث.

وانتقل إلى مكان الحادث كل من عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي كيسر سرية سطات وممثل عن السلطة المحلية بأولاد سيدي بن داود، وقاموا بمعاينة الحادث توجيه الجريحين نحو قسم المستعجلات بسطات قصد تلقي العلاجات الضرورية. كما جرى نقل جثة الهالك نحو قسم الأموات بسطات، لفائدة البحث الذي فتحته عناصر درك كيسر بتعليمات من النيابة العامة المختصة لكشف ظروف وملابسات وقوع الحادث لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في مثل هكذا حوادث.