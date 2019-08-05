24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:00
|06:38
|13:38
|17:17
|20:29
|21:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إمارة دبي تستضيف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر
- لَو لَم أكُن تِطوَانياً لتمنيتُ أن أكُونَ كذلك..!
- قتلى وجرحى في حادث انفجار بالعاصمة المصرية
- تتويجات تسدل الستار على "ولاد الحومة" بطنجة
- شاطئ أكادير يحتضن مكتبة "الديوان المغربي"
المكي أكنوز: لا كرامة في وطن "يُهين" الإبداعات والفنون الأمازيغية (5.00)
حمل السلاح في المجتمع الأمريكي .. ثقافة متجذرة ومجازر متكررة (5.00)
- العثماني: "تغيير التوقيت" طاله التضخيم .. و"فرنسة التعليم" غير واردة - (119)
- رصيف الصحافة: مليشيات البوليساريو تنتشر قرب سواحل الأطلسي - (83)
- مصرع طفلة حرقا يخلّف صدمة .. الوقاية المدنية في قفص الاتهام - (67)
- قصة احتراق طفلة - (63)
- وزارة التربية ترد على طلبة الطب بتحديد تواريخ الدورة الاستدراكية - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قتيل وجريحان في حادث مروري نواحي سطات
أمرت النيابة العامّة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، اليوم الاثنين، بإجراء معاينة طبية أو تشريح عند الاقتضاء، لجثة شاب يتحدر من أولاد سيدي بن داود إقليم سطات، توفي نتيجة حادث مروري، إثر اصطدام بين سيارة خفيفة وجرار فلاحي على مستوى الطريق الجهوية 308 الرابطة بين سطات والبروج، بالنفوذ الترابي لجماعة كيسر.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الحادث القاتل وقع بعد اصطدام بين جرّار وسيارة خفيفة كان على متنها شخصان أصيبا بجروح متفاوتة الخطورة، في حين توفي سائق الجرار بمكان الحادث.
وانتقل إلى مكان الحادث كل من عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي كيسر سرية سطات وممثل عن السلطة المحلية بأولاد سيدي بن داود، وقاموا بمعاينة الحادث توجيه الجريحين نحو قسم المستعجلات بسطات قصد تلقي العلاجات الضرورية. كما جرى نقل جثة الهالك نحو قسم الأموات بسطات، لفائدة البحث الذي فتحته عناصر درك كيسر بتعليمات من النيابة العامة المختصة لكشف ظروف وملابسات وقوع الحادث لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في مثل هكذا حوادث.