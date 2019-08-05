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الرئيسية | حوادث | وفاة الطفلة هبة حرقا تثير حنق ساكنة علال البحراوي ضد "الإسعاف"

وفاة الطفلة هبة حرقا تثير حنق ساكنة علال البحراوي ضد "الإسعاف"

وفاة الطفلة هبة حرقا تثير حنق ساكنة علال البحراوي ضد "الإسعاف"
وائل بورشاشن من سيدي علال البحراوي (صور: سهيل رميدي)
الاثنين 05 غشت 2019 - 20:00

شعار قوي دوّى أمام مصلحة "الوقاية المدنية" بسيدي علال البحراوي بعد فاجعة وفاة طفلة حرقا في نافذة منزل والدَيها مساء أمس الأحد: "علاش جينا واحتجينا؟ هبة تحرقات لينا".

وتجمّع العشرات من ساكنة المدينة، شبابا ونساء، كهولا وأطفالا، اليوم الإثنين أمام مبنى الوقاية المدنية بسيدي علال البحراوي في إقليم الخميسات، محتجّين ومندّدين بتأخّر رجال المطافئ، بكلمات منظّمة ومداخلات عفوية لمواطنين مكلومين.

وانتقدت جلّ كلمات الساكنة "العمل غير الاحترافي للوقاية المدنية"، و"التقاعس في أداء المهام"، وتساءلت عن سبب عدم مجيء رجال المطافئ في الوقت المناسب لإنقاذ الضحيّة، كما دافعت عن محاولات الساكنة المستميتة لإنقاذ الطفلة، فيما اختار بعض المتدخّلين تحميل بعض اللوم للسكان لعدم مشاركتهم في الوقفة بكثافة، أو لاختيارهم سابقا منتخبين "بعدما منحوهم مائتي درهم".

إبراهيم سويكن، فاعل جمعوي بالمدينة، قال إن ساكنة سيدي علال البحراوي انتظمَت في وقفة احتجاجية واستنكارية لتأخّر الوقاية المدنية في الفاجعة التي شاهدها جميع المغاربة، وأضاف أن هذا الاحتجاج رسالة إلى الجهات الوصيّة عن الوقاية المدنية مفادها أن الطفلة هبة كان من الممكن إنقاذها.

خروج ساكنة المدينة وفعالياتها الجمعوية، بالنسبة للسويكن، "هدفه القول إن هذه الكارثة يمكن أن تتكرّر إذا لم تكن هناك عناية بجهاز الوقاية المدنية على مستوى التجهيزات الوقائية، وعناصر الدرك الملكي، وتوفير التجهيزات التقنية مثل الهاتف المخصّص لاستقبال مكالمات التبليغ عن الحوادث".

وشكر الفاعل الجمعوي رجال الدرك الملكي الذين اتّصلوا بشكل مباشر بالوقاية المدنية لتحضر وتطفئ الحريق، ثم استرسل قائلا إن "ساكنة المنطقة تندّد في هذه الوقفة بتأخّر الوقاية المدنية في إنقاذ الطفلة هبة، وتؤكد أن من بين مشاكل المدينة مشكلٌ أمني، تطالب بخصوصه الجهات الوصيّة على جهة الرباط-سلا-القنيطرة بتغطيةٍ أمنية، وتقويَةِ جهاز الوقاية المدنية، لأنها جزء من هذا الوطن".

وعمّمت ساكنة حي النصر، الذي وقعت فيه الفاجعة، بيانا استنكاريا وقّعته مجموعة من جمعيات المجتمع المدني المحلية، تحدّثت فيه عن تلقّيها بـ"استغراب واندهاش كبيرَين حدث وفاة الطفلة هبة وهي تحترق بألسنة النيران في شبّاك نافذة منزلها بالطابق الأوّل أمام أعين الساكنة".

وبعد استنكار البيان ما أسماه بـ"اللامبالاة وعدم المسؤولية والاستخفاف بأرواح المواطنين"، طالبَ بفتح تحقيق "في أسباب هذا التماطل والتّقاعس في أداء الواجب".

وشدّد المصدر نفسه على أنّ "الهالكة كان من الممكن إنقاذها لو أنّ مصالح الوقاية المدنية استجابت لنداءات عدد من المواطنين الذين ظلوا يتّصلون، وهو ما دفع بعضهم إلى المبادرة بالانتقال إلى مبنى الوقاية المدنية دون أن يُفتح لهم باب المصلحة"، وفق نصّ البيان.

تجدر الإشارة إلى أن مصدرا من الوقاية المدنية قد نفى، في حديث مع هسبريس أن تكون سيارة الإطفاء قد تأخّرت، وأضاف أنه بين أوّل اتصال وخروج المركبة دقيقة واحدة، حَسَب ما توثّقه السّجلّات، وزاد قائلا إن أوّل اتّصال لإخبار الوقاية المدنية بالحادث كان في الساعة الخامسة وثلاث عشرة دقيقة، وأنّ الحريق أُطفِئَ في ظرف ربع ساعة، ليكون الزمن الفاصل بين الخروج وإطفاء الحريق 17 دقيقة، وفق تقرير داخلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - Hassan Sima الاثنين 05 غشت 2019 - 20:18
وجب فتح تحقيق في گامل النازلة إلا أنه قدر الله يتصرف لا يمگننا التحگمم فيه الإنسان گايدير السبب والكمال على الله حتى وإن أتت في الوقت وگان القدر گذالك لا محال منه نفس الشيء ينطبق على الحوادث والگوارث الطبيعية إن لله وإن إليه راجعون
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-3
2 - cheddad abdelkader الاثنين 05 غشت 2019 - 20:24
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما بوسعي ان اقول: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم ان هذا لمنكر
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11
3 - فرنسا الاثنين 05 غشت 2019 - 20:24
الوقاية المدنية في المغرب صفر على صفر !!! شاهدتهم مرات عديدة عند التدخل : كروش منتفخة !! حسبي الله ونعم الوكيل
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13
4 - yaaaaaaaaadris الاثنين 05 غشت 2019 - 20:24
هي كارثة إنسانية بجميع المقاييس ، اللهم إرحم تلك الطفلة و ألهم ذويها الصبر والسلوان و إجعل دمها لعنة على كل مسؤول قصر في حق هذا الوطن حتى أصبح التراب أغلى من الإنسان
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22
5 - الهندي الاثنين 05 غشت 2019 - 20:25
حادث موت الطفلة هبة مؤسف.وحتى والديها مسؤولان....ومن كان يصور عوض تقديم المساعدة ولوبالصراخ فضل التصوير...امر مؤسف...وايضا امر مؤسف تحاول جهات عدوة استغلال اي حدث ماساوي لاشعال الفتنة وهذا هو الخطر الاكبر فحذاري ايها المغارية من مطبات اعداء الوطن ودعاة الفتن
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6
6 - tazi الاثنين 05 غشت 2019 - 20:25
اتمنى ربط المسؤولية بالمحاسبة التي نص عليها الخطاب الملكي و اتمنى محاسبة كل موظفو الوقاية المدنية المتأخرين عن اداء واجبهم الوطني.
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6
7 - rasta الاثنين 05 غشت 2019 - 20:26
ما اتعسك وما أرخصك ايها الشعب على العبودية والجهل والتخلف الذي سكن رأسك منذ قرون وحلفت بالله أن لا تفارقك الى الأبد
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2
8 - alphabest الاثنين 05 غشت 2019 - 20:30
Tout d'abord toutes mes sympathies aux parents et proches de la petites défunte, un tel accident est dechirant. Je me demandes si ce n'est plutot la faute au constructeur de l'immeuble qui n'a pas prévu de sortie de secour et aussi celle des autorités qui ont autorisé l'occupation de cet immeuble dangereux par des humains sans respect aucun des normes qui stipulent qu'un immeuble de plusieurs unites doit disposer de issues de secours en sus des issues normales. Je me demande si ceci ne contredit pas les responsable qui affirment que le Maroc n'est plus du tier-monde.
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9 - محمد هولندا الاثنين 05 غشت 2019 - 20:31
السلام عليكم. كيفاش باغيين هاذ الناس نجيب ولادي و ندوز كونجي في هاد البلاد؟ ما ماين لا أمن لا امان.... كاين استقرار.... استقرار فاين؟ استقرار في مجال الجريمة و الكريساج و عدم مهنية موظفي الدولة و عدم الوعي السياسي و ردائة المنظومه الدراسية و الصحية. يعني الأمن و الأمان اللي معروف بيه المغرب حاس بيه غير اللي...... بلا منكذبوا على راسنا و كان الله في عونك يا مغرب.
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10 - ميلود الاثنين 05 غشت 2019 - 20:32
ومادا عن اولئك اللدين انشغلوا بتصوير الفتاة وهي تحترق بدل محاولة انقادها
اننا نعيش داخل مجتمع متوحس
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11 - بصيري الاثنين 05 غشت 2019 - 20:34
رحم الله هذه الطفلة الشهيدة والهم اهلها الصبر كل شئ في هذا البلد هش وضعيف وهناك استهتار كبير بالمواطن
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12 - Dalamouni الاثنين 05 غشت 2019 - 20:35
الله يرحمها شكرا للاخ ابراهيم سويكن الفاعل الجمعوي الناشط الحقوقي شكرا جزيلا على حديثك الحضري اكثر الله من أمثالك كما لا ننسى بفتح تحقيق عاجل ونزيه لتقديم المقصرين. والمتهاونين بأرواح الناسس إلى. العدالة العدالة قبل كل شيء. حتى. لاتتكرر الأحداث. المأساوية. وأخيرا الله يأخذ الحق في من كان السبب في هاته الفاجعة
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13 - Sakhet الاثنين 05 غشت 2019 - 20:37
انا شخصيا قررت نهاءيا ان ارحل من هذا البلد ، بلد المحسوبية و الزبونية و باك صاحبي. عندي بنتان و بعد رؤيتي لهده الطفلة المسكينة، كل مرة ارى بناتي اتدكر الحكرة و القوادة لي ف هاد البلاد.
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14 - نجيب حدهوم الاثنين 05 غشت 2019 - 20:37
حسبنا الله ونعم الوكيل هذا ما يسعنا أن نقول
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15 - Kamal Deutschland الاثنين 05 غشت 2019 - 20:40
أولا الطفلة الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته.ثانيا فلنكن صرحاء مع أنفسنا هل هذا الشخص من المجتمع المدني أو ممن أدلوا بتصريحات للصحافة لو كانوا يعملون في الوقاية المدنية سوف يأتون بسرعة؟؟؟ والله لن يتغير الوضع لأن الخلل أصلا في المواطن المغربي.رجل الوقاية المدنية أو الشرطي أو السياسي أو...هو مواطن قبل أن يكون مسؤول،وكلامه قبل المسؤولية ليس كلامه بعد المسؤولية.المغربي ضحية وجلاد في نفس الوقت ،يشتكي من الشيئ ويقوم به يشتكي من الغش من السرقة من النصب من الأنانية من السياقة السيئة من رمي الأزبال من تقاعس المسؤولين عن أداء مهامهم وهو يقوم بكل هذا في أول فرصة.والله نحن شعب مريض نفسيا و لاعلاقة لنا بالإسلام لمن قريب ولمن بعيد فقط عادات ورثناها عن آباءنا.حب الوطن لامحل له من الإعراب والدليل لاأحد يقوم بواجبه كما يجب.لاعجب فيما نعيش من آفات وويلات وكوارث وحوادث وإجرام ،لأننا نحن المشكل كلنا كشعب ومواطنين أولا ثم كمسؤولين ثانيا لأننا لانحب الوطن وليست لدينا أدنا إحساس بالوطنية، بل شعارات فارغة مثل الكرة الكل يخرج بالرايات وهذا ليس هو حب الوطن الحقيقي.وشكرا.
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16 - مواطن حر الاثنين 05 غشت 2019 - 20:41
في يوم قبل رمضان في طاطا غرق طفل في بركة مائية بمنطقة طاطا وتم المنادات على الوقاية المدنية.
وحضرت الوقاية المدنية بصفر تجهيزات وغطس الاثنان ولم يتمكنا من انقاده.
قام الاثنان بحك ورش الماء على جسديهما كانهم في حالة الاستجمام. كما استفز الحضور.
وبعد مرور مدة ساعات وصل أخوه من اقليم تارودانت مع حلول المغرب وقام بعدسة أولى فوجده.
وفي الثانية قام بحسبه.
تصوروا لو حدث هدا في فرنسا اول شيء سيقوموا به هو توظيف هدا التلميذ في الوقاية المدنية.
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17 - متفرح الاثنين 05 غشت 2019 - 20:43
ما عندكم شغل ، خليو الصالح المختصة تقوم بالعمل ديالها.
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18 - صحراوي الاثنين 05 غشت 2019 - 20:44
إنَّا لله وأنا اليه راجعون. قدر الله وما شاء فعل.
السؤال: هل يحق للوالدين ترك طفلة صغيرة لوحدها بالمنزل؟ ولماذا لم يصعد أحد في بداية الحريق لفتح الباب وإخراج الفتات؟ أو كل ما نفلح فيه هو الاحتجاج. أين الشهامة أيها المحتجون؟
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19 - متتبع الاثنين 05 غشت 2019 - 20:45
اللهم ارحم لها و اغفر لها و صبر أهلها، إن لله و إن إليه راجعون .. المسؤولية يتقاسمها الجميع .. هذا درس لعديمي الضمير الذين يبلغون عن حوادث وهمية لا وجود لها ما يدفع أحيانا الوقاية المدنية إلى التريث للتأكد من صحة تلك الحوادث .. لذا المطلوب من النيابة العامة إنزال أقصى العقوبات على أصحاب تلك الأفعال الإجرامية
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20 - حزين الاثنين 05 غشت 2019 - 20:46
سؤال فقط كيف تترك طفلة 4 سنوات لوحدها في البيت دون رقيب و يغلق عليها الباب بالمفتاح و بعدها نلوم رجال المطافى على التأخر و لا نلوم من كان السبب الرئيسي ترك طفل لوحده جريمة و نترك الشاحن ايضا انا لا ارفع المسؤولية على المطافئ اذا ثبت فعلا تاخرهم لكن الوم اكثر اهمال الاهل ارجوكم يا امهات و يا اباء الاطفال لا يقفل عليهم بالمفتاح و يتركون بمفردهم فهم ليسوا قططا.
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21 - med الاثنين 05 غشت 2019 - 20:46
لو كنا في بلد يحترم الانسان وحقوقه لاستقال وزير الداخلية ورئيس الحكومة نضرا لمسؤوليتهم السياسة على الفاجعة، لابد من فتح تحقيق نزيه لاثبات تقاعس الوقاية المدنية ومصلحة مراقبة الاجهزة الكهربائية
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22 - حليت الشرجم الاثنين 05 غشت 2019 - 20:48
لي شرا شارجور رخيص مزور خاصو يتحاسب,لي بقا تيصور بدل يشارك في الانقاذ خاصو يتحاسب,لي تيقول البومبية جاو بعد 3 ساعات يفسر لينا كيفاش العافية بقات هي في الغرفة وما مشاتش كجميع العافيات لباقي الشقة رغم مرور 3 ساعات .علاش الشراجم مسيجة رغم انها ماشي سفلية مما يعيق الانقاذ من الشرجم
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23 - محمد الاثنين 05 غشت 2019 - 20:48
لماذا دولتنا معطلة في كل شيء ما هو سبب هذا التأخر عن الأمم الاخرى،دول العالم في تطور رهيب الا هاذ الدولة ،لا بد للملك ان يجلس على طاولة واحدة مع هؤلاء المسؤولين الذين يتقاضون اجور مرتفعة دون ان يتحقق ولا شيء
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24 - Bent agadir الاثنين 05 غشت 2019 - 20:48
اولا رحم الله هبة و الله اصبر اهلها تانيا يجب محاكمة رجال المطافء و المصور تالتا يجب ان يعلن يوم حداد على هبة و علينا كمغاربة حداد على موت الانسانية فينا
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