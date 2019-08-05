24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:00
|06:38
|13:38
|17:17
|20:29
|21:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إمارة دبي تستضيف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر
- لَو لَم أكُن تِطوَانياً لتمنيتُ أن أكُونَ كذلك..!
- قتلى وجرحى في حادث انفجار بالعاصمة المصرية
- تتويجات تسدل الستار على "ولاد الحومة" بطنجة
- شاطئ أكادير يحتضن مكتبة "الديوان المغربي"
سلطات البيضاء تسارع الخطى لوقف إضراب عمال النظافة أيام العيد (5.00)
مصرع طفلة حرقا يخلّف صدمة .. الوقاية المدنية في قفص الاتهام (5.00)
"إتاوات" حرّاس السيارات تنغّصُ الاستمتاع بعطلة الصّيف في المغرب (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جمارك معبر الكركرات تحبط تهريب عملة صعبة
تمكنت عناصر الجمارك العاملة بالمعبر الحدودي الكركرات، خلال عملية مراقبة روتينية، اليوم الاثنين، من إحباط عملية تهريب 890 ألف أورو كانت بحوزة مواطن موريتاني.
وكشف مصدر هسبريس أن عملية تفتيش روتينية مكنت من توقيف المعني بالأمر وبحوزته أوراق مالية من العملة الصعبة مخبأة بإحكام داخل حقيبة يدوية، كان بصدد محاولة إدخالها إلى المغرب دون الحصول على تصريح مسبق من المؤسسات المالية المختصة.
وأضاف المصدر ذاته أن الموقوف تمت إحالته على البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة.