جمارك معبر الكركرات تحبط تهريب عملة صعبة

مصطفى البكار

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بالمعبر الحدودي الكركرات، خلال عملية مراقبة روتينية، اليوم الاثنين، من إحباط عملية تهريب 890 ألف أورو كانت بحوزة مواطن موريتاني.

وكشف مصدر هسبريس أن عملية تفتيش روتينية مكنت من توقيف المعني بالأمر وبحوزته أوراق مالية من العملة الصعبة مخبأة بإحكام داخل حقيبة يدوية، كان بصدد محاولة إدخالها إلى المغرب دون الحصول على تصريح مسبق من المؤسسات المالية المختصة.

وأضاف المصدر ذاته أن الموقوف تمت إحالته على البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة.