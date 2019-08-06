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كُتّاب وآراء
مخمور يتصل بخّط النجدة لإعلان التحاقه بداعش
مكن تنسيق أمني بين عناصر تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، وأخرى تابعة لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس، من إيقاف شخص يشتبه في تورطه في التبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها.
الشخص الموقوف، الذي يبلغ من العمر 28 سنة وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، اتصل هاتفيا عبر خط النجدة "19" بقاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن فاس، مصرحا بحيازته لسلاح ناري واستعداده للالتحاق بمعسكرات "داعش".
الأبحاث والتحريات المفعلة بيّنت أن الاتصال الهاتفي يتعلق ببلاغ كاذب، حيث جرى تشخيص هوية المشتبه فيه وإيقافه بحي سهب الورد بالعاصمة العلمية، ليتبين أنه كان في حالة سكر متقدمة.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن باقي ظروف وملابسات هذه القضية.