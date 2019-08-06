24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0106:3913:3817:1720:2821:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "ذكريات حاج" .. هذه معاني دعاء التلبية والسعي بين الصفا والمروة (5.00)

  2. انهيار "عمارة القنيطرة" يسائل حماية أرواح السكان ومعايير البناء (5.00)

  3. "إتاوات" حرّاس السيارات تنغّصُ الاستمتاع بعطلة الصّيف في المغرب (5.00)

  4. خفض معاشات برلمانيي إيطاليا يُجدد نقاش إلغاء تقاعد نواب المغرب (5.00)

  5. "أونسا" تؤهل جزاري سوس بحملة "الكزار ديالي" قبل عيد الأضحى (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مخمور يتصل بخّط النجدة لإعلان التحاقه بداعش

مخمور يتصل بخّط النجدة لإعلان التحاقه بداعش

مخمور يتصل بخّط النجدة لإعلان التحاقه بداعش
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 غشت 2019 - 10:20

مكن تنسيق أمني بين عناصر تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، وأخرى تابعة لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس، من إيقاف شخص يشتبه في تورطه في التبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها.

الشخص الموقوف، الذي يبلغ من العمر 28 سنة وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، اتصل هاتفيا عبر خط النجدة "19" بقاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن فاس، مصرحا بحيازته لسلاح ناري واستعداده للالتحاق بمعسكرات "داعش".

الأبحاث والتحريات المفعلة بيّنت أن الاتصال الهاتفي يتعلق ببلاغ كاذب، حيث جرى تشخيص هوية المشتبه فيه وإيقافه بحي سهب الورد بالعاصمة العلمية، ليتبين أنه كان في حالة سكر متقدمة.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن باقي ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.