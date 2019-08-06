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الرئيسية | حوادث | جمارك طنجة المتوسط تُحبط عملية تهريب مخدرات‎

جمارك طنجة المتوسط تُحبط عملية تهريب مخدرات‎

جمارك طنجة المتوسط تُحبط عملية تهريب مخدرات‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 غشت 2019 - 10:50

تمكنت عناصر الجمارك على مستوى ميناء المسافرين طنجة المتوسط، ليل أمس الاثنين، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

مصدر هسبريس أورد أن إخضاع سيارة للتفتيش باستعمال "السكانير" مكّن من حجز 840 كيلوغراما من المخدرات مخبأة وسط علب كرتونية.

وقد جرى إيقاف سائق السيارة المغربي، وتسليمه إلى الشرطة القضائية التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

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