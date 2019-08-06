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كُتّاب وآراء
خلاف حول مبلغ مالي يتحوّل إلى جريمة في طنجة
أوقفت عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية العاشرة بطنجة ثلاثينيا، بعدما عرّض أحد الأشخاص لاعتداء جسدي خطير وهدد أمن وسلامة موظفي الشرطة بواسطة السلاح الأبيض.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن الموقوف كان قد عرّض الضحية لاعتداء جسدي بليغ بواسطة السلاح الأبيض، بسبب خلاف حول مبلغ مالي، قبل أن يبدي مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن التي تدخلت لإيقافه؛ وهو ما اضطر ضابط شرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل أفضى إلى تحييد الخطر وإيقاف المشتبه فيه.
وقد جرى الاحتفاظ بالموقوف المعني تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية؛ بينما نُقل الضحية المصاب إلى المستشفى، لتلقي العلاجات الضرورية.