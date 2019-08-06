اعتراض سبيل سيارات وراء إيقاف شاب بالبيضاء‎

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مشتبها في تورطه في وضع أشياء في ممر عام لعرقلة مرور الناقلات وتعريض الأشخاص للسرقة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المشتبه فيه، البالغ 19 سنة، وشريكه قاما بوضع حواجز بالحجارة بطريق أزمور بضواحي مدينة الدار البيضاء، بغرض عرقلة مرور سيارة خفيفة ومحاولة تعريض سائقها للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح البلاغ أن التدخل الفوري لعناصر الشرطة مكّن من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وإيقافه بـ "دوار حمدي" بمدينة الدار البيضاء. كما جرى حجز السلاح الأبيض المستعمل في محاولة ارتكاب الاعتداء، بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لإيقاف المساهم الثاني الذي تم تحديد هويته الكاملة.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.