24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:01
|06:39
|13:38
|17:17
|20:28
|21:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صحة حيوانات أمريكية تساوي مليارات الدولارات
- دراسة: فقدان كتلة العضلات يهدد حياة كبار السن
- مجموعة مصرفية بريطانية تلغي 4 آلاف وظيفة
- متاجر أميركية تتشبث ببيع الأسلحة النارية للعموم
- رسامة كاريكاتير سورية تتحدى القيود في "إدلب"
"ذكريات حاج" .. هذه معاني دعاء التلبية والسعي بين الصفا والمروة (5.00)
انهيار "عمارة القنيطرة" يسائل حماية أرواح السكان ومعايير البناء (5.00)
"أونسا" تؤهل جزاري سوس بحملة "الكزار ديالي" قبل عيد الأضحى (5.00)
البعثة المغربية تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال آلاف الحجاج بمِنًى (5.00)
- هالة الوردي: الرسول توفي "مُحبطا" .. التراث الإسلامي كنز محنّط - (130)
- السموألي: تعريب العلوم كارثة .. لغة الضاد تفتقر الترجمة الدقيقة - (126)
- برلماني مغربي ينتقد لباس "متطوّعات بلجيكيات" - (100)
- وفاة الطفلة هبة حرقا تثير حنق ساكنة علال البحراوي ضد "الإسعاف" - (82)
- مغاربة يرحبون بخليلهودزيتش .. المدرب البوسني: أجهل وجهتي - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اعتراض سبيل سيارات وراء إيقاف شاب بالبيضاء
أوقفت عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مشتبها في تورطه في وضع أشياء في ممر عام لعرقلة مرور الناقلات وتعريض الأشخاص للسرقة.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المشتبه فيه، البالغ 19 سنة، وشريكه قاما بوضع حواجز بالحجارة بطريق أزمور بضواحي مدينة الدار البيضاء، بغرض عرقلة مرور سيارة خفيفة ومحاولة تعريض سائقها للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.
وأوضح البلاغ أن التدخل الفوري لعناصر الشرطة مكّن من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وإيقافه بـ "دوار حمدي" بمدينة الدار البيضاء. كما جرى حجز السلاح الأبيض المستعمل في محاولة ارتكاب الاعتداء، بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لإيقاف المساهم الثاني الذي تم تحديد هويته الكاملة.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.