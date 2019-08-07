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الرئيسية | حوادث | الدرك يُحقّق بشأن سيارة بصفيحة مزورة باشتوكة

الدرك يُحقّق بشأن سيارة بصفيحة مزورة باشتوكة

الدرك يُحقّق بشأن سيارة بصفيحة مزورة باشتوكة
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 07 غشت 2019 - 10:15

تُباشر مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، تحرياتها من أجل الكشف عن جميع ملابسات وظروف التخلي عن سيارة خفيفة تحمل صفيحة مزوّرة وفرار من كان على متنها، وذلك بدوار "أوخريب" في جماعة بلفاع.

وأوردت مصادر هسبريس أن رجال الدرك الملكي بمركز بلفاع كانوا في دورية ليلية اعتيادية بمنطقة "أوخريب"، قبل أن يرتابوا في أمر عربة خفيفة لم يمتثل سائقها لأمر التوقف، فتمت مطاردتها قبل أن تتعرّض لعطل بإحدى عجلاتها، ليتم التخلي عنها ويفر من كان على متنها.

وكشفت المعاينات الأولية للعربة أنها تحمل صفيحة مزورة. وقد تم استدعاء عناصر المختبر العلمي والتقني للدرك لرفع البصمات وإجراء أبحاث تقنية من أجل الوصول إلى المشتبه فيهم المحتملين وظروف استعمالهم للعربة المزورة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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