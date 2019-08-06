24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:01
|06:39
|13:38
|17:17
|20:28
|21:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صحة حيوانات أمريكية تساوي مليارات الدولارات
- دراسة: فقدان كتلة العضلات يهدد حياة كبار السن
- مجموعة مصرفية بريطانية تلغي 4 آلاف وظيفة
- رسامة كاريكاتير سورية تتحدى القيود في "إدلب"
- حاكم سبتة: تجارة الحدود تصبّ في صالح المغرب
"ذكريات حاج" .. هذه معاني دعاء التلبية والسعي بين الصفا والمروة (5.00)
انهيار "عمارة القنيطرة" يسائل حماية أرواح السكان ومعايير البناء (5.00)
البعثة المغربية تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال آلاف الحجاج بمِنًى (5.00)
البنك الدولي ينتقد ضعف آثار الاستثمار على نمو اقتصاد المملكة (5.00)
رصيف الصحافة: جنرالات الجزائر خططوا لانقلاب الجيش على الملك (5.00)
- برلماني مغربي ينتقد لباس "متطوّعات بلجيكيات" - (153)
- هالة الوردي: الرسول توفي "مُحبطا" .. التراث الإسلامي كنز محنّط - (136)
- السموألي: تعريب العلوم كارثة .. لغة الضاد تفتقر الترجمة الدقيقة - (133)
- وفاة الطفلة هبة حرقا تثير حنق ساكنة علال البحراوي ضد "الإسعاف" - (83)
- شرارة احتراق الطفلة "هبة" أمام أعين الملأ تصل إلى أروقة البرلمان - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مسدس أمني يشل حركة هائج متهور في البيضاء
اضطر مقدم شرطة رئيس يعمل بفرقة المرور التابعة لمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، منتصف اليوم الثلاثاء، لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية، وعرض حياة موظف الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.
وتشير المعطيات الأولية إلى قيام المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، بتعريض موظف الشرطة لتهديد جدي باستعمال السلاح الأبيض أثناء مباشرة مهامه في تنظيم حركية السير والجولان، وذلك دون سبب ظاهر أو مقنع، الأمر الذي اضطر معه هذا الأخير لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل مكن من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء.
وقد مكنت الأبحاث التي باشرها على الفور فرقة الشرطة القضائية من توقيف المشتبه فيه بالقرب من منزله بحي "درب الفقراء"، قبل أن يتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.