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الرئيسية | حوادث | مسدس أمني يشل حركة هائج متهور في البيضاء

مسدس أمني يشل حركة هائج متهور في البيضاء

مسدس أمني يشل حركة هائج متهور في البيضاء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 غشت 2019 - 19:10

اضطر مقدم شرطة رئيس يعمل بفرقة المرور التابعة لمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، منتصف اليوم الثلاثاء، لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية، وعرض حياة موظف الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وتشير المعطيات الأولية إلى قيام المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، بتعريض موظف الشرطة لتهديد جدي باستعمال السلاح الأبيض أثناء مباشرة مهامه في تنظيم حركية السير والجولان، وذلك دون سبب ظاهر أو مقنع، الأمر الذي اضطر معه هذا الأخير لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل مكن من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء.

وقد مكنت الأبحاث التي باشرها على الفور فرقة الشرطة القضائية من توقيف المشتبه فيه بالقرب من منزله بحي "درب الفقراء"، قبل أن يتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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