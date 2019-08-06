الفقيه بن صالح تهتز على وقع انتحار شابة شنقا

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

اهتزت جماعة أولاد ناصر التابعة لعمالة الفقيه بن صالح، اليوم الثلاثاء، على وقع انتحار ثلاثينية، بعدما عثر عليها مشنوقة بمنزل عائلة زوجها بدوار آيت بن اسعيد–الخلالطة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالكة أقدمت على الانتحار داخل منزل أسرة زوجها، حيث وجدت معلقة بواسطة "فولار" داخل الطابق العلوي، ما أثار هلعا وسط أفراد الأسرة، خاصة الزوج الذي عاين الواقعة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الأسرة تفاجأت بالواقعة، ما دفعها إلى إخبار السلطات المحلية التي حلت على الفور بعين المكان.

وقد تم فتح تحقيق لمعرفة دوافع هذا الانتحار الذي أقدمت عليه الهالكة، كما جرى نقل الجثة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال، بناء على تعليمات النيابة العامة، من أجل التشريح لتحديد أسباب الوفاة.

الحادث استنفر أيضا عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عياد، التي حلت بعين المكان للسهر على مجريات البحث.