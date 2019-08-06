24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:01
|06:39
|13:38
|17:17
|20:28
|21:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صحة حيوانات أمريكية تساوي مليارات الدولارات
- دراسة: فقدان كتلة العضلات يهدد حياة كبار السن
- مجموعة مصرفية بريطانية تلغي 4 آلاف وظيفة
- رسامة كاريكاتير سورية تتحدى القيود في "إدلب"
- حاكم سبتة: تجارة الحدود تصبّ في صالح المغرب
"ذكريات حاج" .. هذه معاني دعاء التلبية والسعي بين الصفا والمروة (5.00)
انهيار "عمارة القنيطرة" يسائل حماية أرواح السكان ومعايير البناء (5.00)
البعثة المغربية تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال آلاف الحجاج بمِنًى (5.00)
البنك الدولي ينتقد ضعف آثار الاستثمار على نمو اقتصاد المملكة (5.00)
رصيف الصحافة: جنرالات الجزائر خططوا لانقلاب الجيش على الملك (5.00)
- برلماني مغربي ينتقد لباس "متطوّعات بلجيكيات" - (168)
- السموألي: تعريب العلوم كارثة .. لغة الضاد تفتقر الترجمة الدقيقة - (139)
- هالة الوردي: الرسول توفي "مُحبطا" .. التراث الإسلامي كنز محنّط - (138)
- شرارة احتراق الطفلة "هبة" أمام أعين الملأ تصل إلى أروقة البرلمان - (75)
- مغاربة يرحبون بخليلهودزيتش .. المدرب البوسني: أجهل وجهتي - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حرب الطرق تحصد روح أم ورضيعها قرب القنيطرة
بعد أربعة أيام على وفاة طفلهما الرضيع البالغ من العمر 10 أشهر، توفيت الزوجة "فاطمة" صباح اليوم الثلاثاء بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، بينما مازال الزوج في العناية المركزة، وذلك نتيجة حادثة سير خطيرة تعرضت لها الأسرة في ضواحي مدينة القنيطرة يوم الجمعة الماضي.
وقال أحد أقارب العائلة لجريدة هسبريس الإلكترونية إن الأسرة المقيمة بالديار الفرنسية كانت قادمة إلى مسقط رأسها بحي تماسينت بمدينة تنغير يوم الجمعة الماضي، قبل أن تنقلب بها السيارة بضواحي مدينة القنيطرة، توفي على إثرها الرضيع في الحين متأثرا بجروح أصيب بها، ونقل الزوج والزوجة في حالة غيبوبة إلى المستشفى، فيما نجا طفلهما الثاني.
وأضاف المتحدث ذاته أن الزوجين تم نقلهما من المستشفى الإدريسي بالقنيطرة إلى مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء، حيث توفيت الزوجة (31 سنة) صباح اليوم نتيجة نزيف وقع لها على مستوى القلب، بينما مازال الزوج في حالة غيبوبة بقسم العناية المركزة.
وذكر المصدر نفسه أن جثمان الطفل الرضيع ووري الثرى قبل يومين بمسقط رأس والديه بمدينة تنغير، في حين تنتظر العائلة نقل جثمان الأم لدفنها بالقرب من ابنها الصغير، مشيرا إلى أن جميع أفراد العائلة صدموا بهذه الفاجعة، مطالبا السلطات المختصة بمؤازرتهم في هذا المصاب.
وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات وقوع هذه الحادثة المميتة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.