قاتل مهاجر مغربي يسلم نفسه إلى الأمن الإسباني

متابعة من خالد ملوك

ذكرت الشرطة الإسبانية أن قاتل مهاجر مغربي بحي ربال، التابع لمدينة برشلونة، في الـ26 من شهر يوليوز الماضي، سلم نفسه طواعية بعد فرار دام أسبوعين.

وأضافت المصادر الرسمية ذاتها أن الضحية المغربي تلقى طعنات قاتلة بسكين إثر شجار عنيف مع شخص آخر بساحة جوزيب فولش إي توريس، مشيرة إلى أن المعتدى عليه سقط مضرجا في دمائه وسط الساحة التي كانت تعج بالمارة.

ووفق ما نقلته صحيفة "لابنغوارديا"، فقد تم نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى مختص في استقبال الحالات المستعجلة، بالنظر إلى خطورة الإصابة التي تعرض لها، مضيفة أن الجاني هرب على الفور من مكان الحادث، قبل أن يسلم نفسه اليوم إلى مجمع الشرطة بمنطقة سان مارتي لا بيرنيدا.