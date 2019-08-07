24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:02
|06:40
|13:38
|17:16
|20:27
|21:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حاكم سبتة: تجارة الحدود تصبّ في صالح المغرب
- الاسم الخفي لمعركة وادي المخازن
- عد أنت أيضا يا ترامب... فالأرض للهنود!
- الاستبدَاد وَالحُريَّة عند طه حسين
- الأمازيغية في المواقع الرسمية
من باريس إلى الحسن الثاني .. المالكي يستحضر مناقب اليوسفي (5.00)
مجلس حقوق الإنسان يصرف 9 ملايير لضحايا "سنوات الرصاص" (5.00)
"العمة خوانيتا".. مربّية إسبانية أنقذت وليّ العهد في انقلاب الصخيرات (5.00)
- برلماني مغربي ينتقد لباس "متطوّعات بلجيكيات" - (193)
- شرارة احتراق الطفلة "هبة" أمام أعين الملأ تصل إلى أروقة البرلمان - (96)
- هيئات مغربية تنتقد تعامل السطات الجزائرية ضدّ "الرّاية الأمازيغية" - (69)
- علامات تشوير في أكادير بحرف "تيفيناغ" تجلب ارتياح نشطاء أمازيغ - (65)
- الأردن يلغي قرار منع المغربيات من دخول البلاد دون رُفقة "محرم" - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قاتل مهاجر مغربي يسلم نفسه إلى الأمن الإسباني
ذكرت الشرطة الإسبانية أن قاتل مهاجر مغربي بحي ربال، التابع لمدينة برشلونة، في الـ26 من شهر يوليوز الماضي، سلم نفسه طواعية بعد فرار دام أسبوعين.
وأضافت المصادر الرسمية ذاتها أن الضحية المغربي تلقى طعنات قاتلة بسكين إثر شجار عنيف مع شخص آخر بساحة جوزيب فولش إي توريس، مشيرة إلى أن المعتدى عليه سقط مضرجا في دمائه وسط الساحة التي كانت تعج بالمارة.
ووفق ما نقلته صحيفة "لابنغوارديا"، فقد تم نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى مختص في استقبال الحالات المستعجلة، بالنظر إلى خطورة الإصابة التي تعرض لها، مضيفة أن الجاني هرب على الفور من مكان الحادث، قبل أن يسلم نفسه اليوم إلى مجمع الشرطة بمنطقة سان مارتي لا بيرنيدا.