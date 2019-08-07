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الرئيسية | حوادث | أمن مراكش يحدد هويتي مشتبه بهما في جريمة قتل

أمن مراكش يحدد هويتي مشتبه بهما في جريمة قتل

أمن مراكش يحدد هويتي مشتبه بهما في جريمة قتل
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 07 غشت 2019 - 07:53

حددت مصالح ولاية أمن مراكش هويتي شخصين يشتبه بقتلهما متشردا في عقده الرابع، وقد تمكنت من إيقاف أحدهما.

وكانت الشرطة القضائية، التابعة لولاية الأمن بمراكش، قد فتحت بحثاً قضائيا بشأن قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضيين إلى الموت بأرض خلاء على مستوى حدائق المنارة.

وتوصلت مصالح الأمن إلى تحديد هويتي المشتبه بهما، بعد التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية؛ سواء في مكان الحادث أو في المحيط العام للضحية، وكذا الخبرات التقنية والعلمية المنجزة على خلفية القضية.

وكان الضحية قد نقل بشكل مستعجل إلى المستشفى الجامعي محمد السادس، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تم الاحتفاظ بالموقوف تحت الحراسة النظرية لحاجيات البحث، فيما لا يزال البحث مستمرا عن شريكه.

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