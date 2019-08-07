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كُتّاب وآراء
شبهة اغتصاب طفل بسطات تجرّ شابا إلى التحقيق
أعطى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، مساء الثلاثاء، تعليماته لعناصر المركز القضائي بسرية درك سطات بتعميق البحث مع مشتبه به في قضية اغتصاب طفل بدوار أولاد علي بن علي بجماعة أولاد شبانة، دائرة ابن أحمد بإقليم سطات.
وأفادت مصادر هسبريس أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي برأس العين الشاوية عرضت، اليوم، المشتبه به على النيابة العامة المختصة، بعد شكاية تقدّمت بها أسرة الطفل الضحية تشير فيها إلى تغرير أحد الأشخاص بابنها القاصر واغتصابه، معزّزة ذلك بشهادة طبية.
وأضافت المصادر ذاتها أن عائلة الضحية تقدّمت بشكايتها تلك بعدما أخبرها ابنها القاصر بتعرّضه للاغتصاب من قبل شخص أدلى بأوصافه، مشيرا إلى أنه استدرجه وقام بهتك عرضه واغتصابه.
وقد تم الاستماع إلى الطفل في محضر رسمي بحضور أحد أفراد عائلته.
وقامت عناصر الدرك الملكي بإيقاف المشتبه به، والاستماع إليه بخصوص الشكاية الموجّهة ضده، قبل أن يتم وضعه تحت الحراسة النظرية، وعرضه، اليوم، على ممثل الحق العام، الذي أمر بتعميق البحث معه من قبل عناصر المركز القضائي بسطات، في انتظار إحالته للمرة الثانية على سلطة الملاءمة للنظر في المنسوب إليه، واتخاذ القرار المناسب في حقه.