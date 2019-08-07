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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة رضيع حديث الولادة بمدينة العيون

العثور على جثة رضيع حديث الولادة بمدينة العيون

العثور على جثة رضيع حديث الولادة بمدينة العيون
مصطفى البكار
الثلاثاء 06 غشت 2019 - 23:10

عثر مواطنون، مساء اليوم الثلاثاء، على جثة رضيع حديث الولادة ملقاة بالقرب من حاوية نفايات بحي 25 مارس بمدينة العيون.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الواقعة استدعت انتقال ممثل السلطة المحلية وعناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن العيون، قصد جمع المعطيات الأولية، والإشراف على نقل الجثة نحو مستودع الأموات بمستشفى الحسن بن المهدي.

وأضافت المصادر نفسها أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون أمر بإخضاع جثة الرضيع للتشريح الطبي من أجل تحديد أسباب الوفاة، وفتح تحقيق معمق لتحديد هوية الواقف أو الواقفين وراء الواقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - صلاح فرنسا ريمس الأربعاء 07 غشت 2019 - 00:18
على وكيل الملك بأن يكون قاسيا حتى القادي بأن يحكم على الأم بالاعدام شنقا حتى لا يتكرر هذا الأمر
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