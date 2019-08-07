العثور على جثة رضيع حديث الولادة بمدينة العيون

مصطفى البكار

عثر مواطنون، مساء اليوم الثلاثاء، على جثة رضيع حديث الولادة ملقاة بالقرب من حاوية نفايات بحي 25 مارس بمدينة العيون.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الواقعة استدعت انتقال ممثل السلطة المحلية وعناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن العيون، قصد جمع المعطيات الأولية، والإشراف على نقل الجثة نحو مستودع الأموات بمستشفى الحسن بن المهدي.

وأضافت المصادر نفسها أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون أمر بإخضاع جثة الرضيع للتشريح الطبي من أجل تحديد أسباب الوفاة، وفتح تحقيق معمق لتحديد هوية الواقف أو الواقفين وراء الواقعة.