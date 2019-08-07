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كُتّاب وآراء
قتيل وجرحى في حادثة سير بين طنجة وتطوان
لقي سائق سيّارة أجرة من الصّنف الكبير مصرعه، في حادثة سير وصفت بالخطيرة، وقعت ليلة الثّلاثاء – الأربعاء بالطّريق الرّابطة بين مدينتي طنجة تطوان؛ فيما أصيب ركاب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.
مصادر متطابقة أفادت بأنّ الحادثة نتجت عن اصطدام عنيف بين عدد من السّيارات، بسبب السّرعة المفرطة، لقي على إثره سائق سيّارة أجرة تعمل بخطّ طنجة المضيق مصرعه على الفور؛ فيما أصيب ستّة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تمّ نقلهم إلى المستشفى الجهويّ محمّد الخامس بطنجة لتلقّي العلاجات الضّروريّة.
المصادر ذاتها أضافت أنّ الحادث خلّف اضطرابا مروريّا على مستوى الطّريق الرّابط بين طنجة وتطوان، تمكّنت مصالح الأمن من إعادة فتحه أمام حركة السّير، بعدما حلّت بمكان الحادثة، لمباشرة تحقيق بشأنها من أجل معرفة ظروفها وحيثيّاتها في أفق ترتيب الآثار القانونيّة.