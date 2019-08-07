العطش يقتل قاصرا في صحراء محاميد الغزلان

محمد ايت حساين

عثر، أمس الثلاثاء، على جثة قاصر فارق الحياة في صحراء محاميد الغزلان، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم زاكورة، بسبب العطش، وإنقاذ ثلاثة شبان آخرين من الموت، بعدما تاهوا في رمال منطقة الشكاكة.

وحسب إفادة مقرب من أحد هؤلاء الشبان، قال إن الضحية "ع. ش"، وهو من منطقة أمزرو بزاكورة، كان يشتغل رفقة ثلاثة شبان آخرين من نفس المنطقة في مخيم سياحي بمنطقة محاميد الغزلان، وقرروا مغادرة المخيم مشيا على الأقدام، وتاهوا عن الطريق وسط الرمال؛ وهو ما أدى إلى وفاة الطفل بسبب العطش.

وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن الأشخاص الأربعة بعدما ضلوا سبيلهم خلال رحلتهم هاته بين كثبان رمال صحراء المحاميد الغزلان تمكن أحدهم من بلوغ مكان وجود أحد الرحل وأخبره عن مصيره زملائه الآخرين، وتم إخبار السلطات المختصة وتم البحث عنهم بمساعدة أبناء المنطقة إلى أن عثروا عليهم في حالة يرثى لها، والطفل القاصر لقي مصرعه.

وطالب عدد من المواطنين المسؤولين بضرورة فتح تحقيق في هذه القضية لمعرفة لجميع ملابسات وقوعها، خصوصا أن المتوفى هو قاصر والقانون يمنع منعا كليا تشغيل الأطفال القاصرين، وكذا أسباب خروجهم من مكان عملهم؛ وهو ما إلى هذه الفاجعة الإنسانية.

مصدر من السلطة المحلية أكد، في تواصله مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن تفاصيل القضية تعود إلى أمس بعد أن غادر أربعة أشخاص مخيما سياحيا حيث كانوا يشتغلون؛ لكنهم تاهوا في الطريق، مشيرا إلى أن أحدهم تمكن من بلوغ بئر، فأخبر أحد الرحل عن أصدقائه، وبدوره أخبر السلطات.

المصدر ذاته، الذي فضّل عدم البوح بهويته للعموم، أوضح أن السلطات قامت بحملة بحث واسعة وتم خلالها العثور على الشبان الثلاثة الباقين وبينهم القاصر في الرابعة عشرة من عمره متوفى بسبب العطش، نافيا ما يروج حول تركهم من طرف مشغلهم لأيام دون طعام أو شراب.