الأمن يطيح بعصابة متخصصة في السرقة بمراكش

إبراهيم مغراوي

وضعت مصالح المنطقة الأمنية سيدي يوسف بن علي، التابعة لولاية أمن مراكش، حدا لنشاط عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة.

وجاء هذا التدخل الأمني، الذي تم بمؤازرة فعلية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعد سلسلة من التحريات الميدانية إثر توفر معطيات أولية أظهرت أن الأشخاص المشتبه فيهم، وعددهم ثلاثة، يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

وقالت مصادر أمنية لهسبريس إن المعنيين بالأمر متابعون بـ"السرقة الموصوفة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض"، مضيفة أن عناصر الأمن حجزت دراجتين ناريتين متحصلتين من السرقة، وتم إرجاعهما لمالكيهما.

وكانت الدائرة الأمنية التاسعة تلقت شكاية في شأن سرقة دراجة نارية ضد مجهول، ليتم إجراء بحث ميداني مكثف، تم التثبت خلاله من هوية المشتبه فيه الرئيسي، فتبين أنه ينشط ضمن عصابة إجرامية، ووضع تحت حراسة أمنية مشددة أسفرت عن مداهمة المشتبه فيهم وتوقيفهم في إطار كمين أمني محكم.

وقد وضع المعنيون بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لحاجيات البحث والتقديم للعدالة، فيما سيتواصل البحث من أجل الوصول إلى كافة الأطراف الضالعة في هذه القضايا الجنائية.