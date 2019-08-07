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الرئيسية | حوادث | أربعة قتلى و23 مصابا في انقلاب حافلة بواد

أربعة قتلى و23 مصابا في انقلاب حافلة بواد

أربعة قتلى و23 مصابا في انقلاب حافلة بواد
هسبريس من الرباط
الأربعاء 07 غشت 2019 - 16:47

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرون، 8 منهم حالتهم خطيرة، في حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب تربط بين تاونات والحسيمة، بعد سقوطها في أحد الوديان، على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.

التحقيقات الأولية كشفت أن سائق الحافلة كان يسير بسرعة ولم يتمكن من السيطرة على المقود ليسقط في الوادي، ويفر بعدها إلى وجهة مجهولة.

الحادث استنفر عناصر الوقاية المدينة والدرك الملكي، والتي عملت على انتشال الجثث ونقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاجات.

وتباشر مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها في الواقعة، وذلك بالاستماع إلى المصابين، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فيما لازال البحث جاريا لتوقيف السائق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Nadia selhami الأربعاء 07 غشت 2019 - 16:58
اللهم ارحم الموتى و اشفي الجرحى .
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