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الرئيسية | حوادث | قتيلة و7 جرحى في حادثة بإقليم الفقيه بن صالح

قتيلة و7 جرحى في حادثة بإقليم الفقيه بن صالح

قتيلة و7 جرحى في حادثة بإقليم الفقيه بن صالح
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الأربعاء 07 غشت 2019 - 18:35

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 07 أشخاص آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وصفت بالخطيرة، وقعت اليوم الأربعاء على الطّريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين خريبكة والفقيه بن صالح.

مصادر هسبريس أفادت بأنّ الحادثة نتجت عن اصطدام قوي بين عدد من السّيارات بسبب السّرعة المفرطة، وتسببت في مصرع سيدة على الفور، فيما أصيب سبعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تمّ نقلهم إلى المستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح لتلقّي العلاجات الضّروريّة.

المصادر ذاتها أضافت أنّ عناصر الدرك الملكي بالفقيه بن صالح انتقلت إلى عين المكان، وعملت على التخفيف من الازدحام المروري وإعادة فتح الطريق أمام حركة السّير، ومباشرة التحقيق لمعرفة ظروف وحيثيّات الحادثة من أجل ترتيب الآثار القانونيّة.

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