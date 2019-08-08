الدرك يوقف متهما بترويج المخدرات ضواحي أزيلال

حميد رزقي

تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز دمنات، من توقيف شخص للاشتباه في ترويجه للمخدرات بنفود تراب جماعة أيت تمليل ضواحي دمنات بإقليم أزيلال.

وبحسب مصادر محلية، فإن عملية توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر حوالي 42 سنة، جاءت على إثر كمين محكم لعناصر الدرك التي تمكنت من حجز كمية من مخدر "الشيرا" ومسكر "الماحيا" ومبلغ مالي لدى المتهم جناه من مزاولة هذه الأنشطة الممنوعة.

وقد أمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بوضع المشتبه فيه، الذي كان موضوع مذكرات بحث تهمّ قضايا الاتجار بالمخدرات قضى بسببها عقوبة حبسية لمدة سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر تمهيدي، في انتظار عرضه على ممثل الحق العام في حالة اعتقال للنظر في التّهم المنسوبة إليه.