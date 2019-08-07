24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0206:4013:3817:1620:2721:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. من باريس إلى الحسن الثاني .. المالكي يستحضر مناقب اليوسفي (5.00)

  2. جامعية مغربية: هل اللغة العربية هي سبب فشل المنظومة التعليمية؟ ‎ (5.00)

  3. نقابة تدعو إلى حماية مستخدمي المقاهي والمطاعم (5.00)

  4. ولاية الأمن تحتفي بتلاميذ متفوقين في بني ملال (5.00)

  5. تدابير النظافة في عيد الأضحى تستنفر جماعة وزان (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الغموض يلف انتحار شاب شنقا بمدينة تزنيت

الغموض يلف انتحار شاب شنقا بمدينة تزنيت

الغموض يلف انتحار شاب شنقا بمدينة تزنيت
مصطفى البكار
الأربعاء 07 غشت 2019 - 19:50

وضع شاب في عقده الثاني حدا لحياته شنقا، اليوم الأربعاء، داخل منزله الكائن بحي تافركانت بالمدينة القديمة بتزنيت.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك يبلغ من العمر 28 سنة، متزوج وأب لطفلين، وكان يعمل قيد حياته تقنيا للصوت، وقد جرى العثور على جثته معلقة بمنفذ للتهوية، لأسباب مازالت مجهولة إلى حدود الساعة.

وقامت السلطات المحلية والأمنية بمعاينة الجثة والإشراف على عملية نقلها نحو مستودع الأموات بمستشفى الحسن الأول، في انتظار إخضاعها للتشريح الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، تنفيذا لأوامر النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.