الغموض يلف انتحار شاب شنقا بمدينة تزنيت

مصطفى البكار

وضع شاب في عقده الثاني حدا لحياته شنقا، اليوم الأربعاء، داخل منزله الكائن بحي تافركانت بالمدينة القديمة بتزنيت.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك يبلغ من العمر 28 سنة، متزوج وأب لطفلين، وكان يعمل قيد حياته تقنيا للصوت، وقد جرى العثور على جثته معلقة بمنفذ للتهوية، لأسباب مازالت مجهولة إلى حدود الساعة.

وقامت السلطات المحلية والأمنية بمعاينة الجثة والإشراف على عملية نقلها نحو مستودع الأموات بمستشفى الحسن الأول، في انتظار إخضاعها للتشريح الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، تنفيذا لأوامر النيابة العامة المختصة.