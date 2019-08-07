حصيلة انقلاب حافلة تاونات: 5 قتلى و37 جريحا

هسبريس من تاونات

أفاد مصدر طبي من المستشفى الإقليمي لتاونات بأن الحصيلة شبه النهائية لحادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، اليوم الأربعاء على طريق الوحدة قرب تاونات، حددت في 5 قتلى و37 جريحا.

وقال المصدر ذاته لهسبريس إن 5 من الجرحى أحيلوا على المركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس نظرا لخطورة إصاباتهم، مبرزا أن المستشفى الإقليمي لتاونات تكفل بتقديم الإسعافات الأولية والعلاجات والفحوصات الضرورية لباقي الجرحى.

ونقلت مصادر هسبريس من مكان وقوع الحادثة أن الحافلة المذكورة كانت في طريقها من مدينة الحسيمة إلى فاس قبل تحطمها بعد أن هوت في منحدر عميق قرب قنطرة وادي أسرى بالنفوذ الترابي لجماعة ازريزر.

وأبرزت المصادر ذاتها أن من بين ضحايا هذه المأساة المرورية نساء وأطفال كانوا ضمن أفراد أسرهم المتوجهين لقضاء مناسبة عيد الأضحى رفقة أقربائهم بمسقط رأسهم بتاونات وفاس وبولمان والراشدية والأقاليم المجاورة.

ووفق مصادر هسبريس، فقد تم انتشال عدد من ضحايا هذه الحادثة من تحت ركام الحافلة، موردة أن سلطات تاونات سخرت لإجلاء المصابين وجثث القتلى أسطولا من سيارات الإسعاف التابعة لمصالح الوقاية المدنية والجماعات المحلية.

وقد فتحت مصالح الدرك الملكي بتاونات تحقيقا حول ملابسات وقوع هذه الحادثة المأساوية، فيما قام عامل الإقليم، عشية اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية للمصابين الذين يرقدون بالمستشفى الإقليمي لتاونات.