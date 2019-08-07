قتيل وجريحة في حادث دهس "سيارة مجنونة"

هسبريس من فاس

لقي شخص (ب.ب)، في عقده السادس، مصرعه فورا، فيما أصيبت امرأة أخرى بجروح متوسطة الخطورة، في حادث دهس سيارة خفيفة للضحيتين، ظهر اليوم الأربعاء بحي القلعة الصغيرة وسط مدينة إيموزار كندر.

ووفق مصادر هسبريس، فإن السيارة المذكورة انطلقت فجأة من مكانها المنحدر بعد أن كانت متوقفة على قارعة الطريق حين ترجل منها سائقها الذي كان بصدد ملء قارورة ماء من أحد صنابير المياه.

وأرجعت المصادر ذاتها انطلاق السيارة من مكانها إلى وجود خلل في نظام الفرملة، مبرزة أن هذه السيارة المجنونة دهست الضحيتين حين كانا يعبران الطريق، فضلا عن إلحاقها خسائر مادية بسيارة كانت متوقفة أسفل المنحدر.

وبينما فتحت مصالح الدرك الملكي بإيموزار كندر تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بصفرو لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما استفادت الجريحة من الإسعافات الضرورية بالمركز الصحي المحلي.