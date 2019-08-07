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الرئيسية | حوادث | أمن مراكش يوقف متورطا في قضية انتحال صفة

أمن مراكش يوقف متورطا في قضية انتحال صفة

أمن مراكش يوقف متورطا في قضية انتحال صفة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 07 غشت 2019 - 22:05

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، زوال اليوم الأربعاء، شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ومهنة ينظمهما القانون والنصب والاحتيال.

المعلومات الأولية للبحث أفادت بأن المشتبه فيه انتحل صفة طبيب متخصص في الأمراض العقلية والنفسية، وقام بفتح عيادة وهمية بمنطقة المحاميد بمراكش، كما أنجز طوابع وأختاما تتضمن صفته ومهنته الوهمية، بغرض تعريض الأشخاص للنصب والاحتيال، وذلك دون أن يكون حاصلا على أي مستوى تعليمي أو شهادة أكاديمية، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد تم توقيف المعني بالأمر، البالغ من العمر 58 سنة، بعد الاشتباه في أنشطته الاحتيالية، وبعد استنفاد جميع إجراءات التنسيق مع الجهات الطبية والسلطات الترابية المختصة، وذلك قبل أن يتقرر الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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