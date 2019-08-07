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كُتّاب وآراء
"شعيبة" وخليلته يقعان في قبضة أمن القصر الكبير
تمكنت فرقة الأبحاث، التابعة لمفوضية الشرطة بالقصر الكبير، من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية، وموضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة.
وقد تم إيقاف المشتبه به، وهو من مواليد 1993 ويلقب بـ "شعيبة"، بعد عملية ترصد بشارع أبي المحاسن رفقة خليلته (من مواليد 1995)، وبحوزته 300 قرص مخدر من نوع "إكستازي"، ومبلغ مالي في حدود 3000 درهم، إضافة إلى هاتفين نقالين.
وقد تم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية للتحقيق معهما وتقديمهما إلى العدالة.