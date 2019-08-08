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الرئيسية | حوادث | "قادمون وقادرون" تتضامن مع أسرة الطفلة هبة

"قادمون وقادرون" تتضامن مع أسرة الطفلة هبة

"قادمون وقادرون" تتضامن مع أسرة الطفلة هبة
هسبريس من الرباط
الخميس 08 غشت 2019 - 03:39

أعلنت حركة "قادمون وقادرون – مغرب المستقبل" تضامنها الكلي مع أسرة وعائلة الطفلة هبة، "التي ذهبت ضحية حادث احتراق بمنزل عائلتها في مدينة سيدي علال البحراوي، دون أن تتلقى الإسعافات في حينها".

كما عبّرت الحركة، في بلاغ صادر عنها، عن احتجاجها على بطء عملية الإنقاذ، مطالبة بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الحريق وأسبابه.

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