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الرئيسية | حوادث | المخدرات تجر ثلاثة أشخاص إلى القضاء بخريبكة

المخدرات تجر ثلاثة أشخاص إلى القضاء بخريبكة

المخدرات تجر ثلاثة أشخاص إلى القضاء بخريبكة
هسبريس من خريبكة
الخميس 08 غشت 2019 - 19:30

أحال المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة، الخميس، على أنظار النيابة العامة ثلاثة أشخاص؛ من بينهم شابّ من ذوي السوابق القضائية شكّل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.

وعن تفاصيل العملية، أوضحت مصادر الجريدة أن عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة تتبع خطوات شاب يبلغ من العمر 22 سنة، نتيجة صدور مجموعة من مذكرات البحث في حقه من طرف مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، بسبب نشاطه في ترويج المخدرات بالمنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الدركيين نصبوا كمينا محكما تتكلل بإيقاف الشخص المعني وسط مركز الجماعة الترابية أولاد عبدون ضواحي خريبكة، وبعد تعميق البحث معه، كشف عن هوية اثنين من شركائه في الاتجار في المخدرات؛ وهو ما دفع عناصر الدرك الملكي إلى إيقافهما ووضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الموقوف الرئيسي سبق أن قضى في السجن سنة ونصف السنة بسبب الاتجار في المخدرات، كما أنه يشكل الذراع الأيمن لأحد تجّار المخدرات بخريبكة ونواحيها.

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