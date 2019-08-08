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الرئيسية | حوادث | إدارة السجون تنفي مقتل نزيل بـ"العرجات 2"

إدارة السجون تنفي مقتل نزيل بـ"العرجات 2"

إدارة السجون تنفي مقتل نزيل بـ"العرجات 2"
هسبريس من الرباط
الخميس 08 غشت 2019 - 12:36

في الوقت الذي تداول فيه عديدون خبر قتل مغتصب الراحلة حنان للشخص الذي قام بتسجيل عملية القتل داخل أسوار السجن، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتكذيب الخبر.

وقالت المندوبية، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن "خبر طعن أحد النزلاء لنزيل آخر بقلم حبر مما أدى إلى وفاته بالسجن المحلي العرجات هو خبر كاذب ولا أساس له من الصحة، حيث تعمد مروجو هذه الشائعة عدم الرجوع إلى مصالح المندوبية العامة للتأكد من صحة الخبر، مع العمل على الترويج له على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وعبر تطبيقات المراسلة الفورية".

وقال البلاغ إنه "لقد سبق للمصالح المختصة بالمندوبية العامة أن رحلت السجين (ب.م)، المتورط في جرائم اغتصاب وهتك عرض أدت إلى الموت، من السجن المحلي العرجات 2 إلى السجن المحلي بتيفلت بتاريخ 26 يوليوز الماضي، كإجراء احتياطي تفاديا لاختلاطه بباقي المتورطين في نفس القضية وضمانا للسير العادي للتحقيقات".

يذكر أن السجين المذكور يتابعُ، حسب بلاغ النيابة العامة، بجرائم "القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعمال وسائل التعذيب، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، والاحتجاز المرتكب أثناءه تعذيب، وهتك العرض بالعنف، والسكر العلني، واستهلاك الأقراص المخدرة".

كما يتابعُ أربعة أشخاص من الموقوفين في جرائم "المشاركة في ذلك، وتقديم محل عن علم لحبس وحجز المعتدى عليها وتعذيبها، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر في حق أحدهم، وتحريض الغير على ارتكاب جنايات في حق واحد منهم، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر"، وعدم التبليغ عن جناية في حق اثنين منهم، وتسجيل وبث صورة الضحية بقصد التشهير بها في حق اثنين آخرين.

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