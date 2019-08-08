24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:04
|06:41
|13:38
|17:16
|20:26
|21:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "أماديوس" يبسُط 100 مقترح لبلوغ نموذج تنموي عادل وشامل
- تجار البيضاء يرفضون دفتر تحملات الأسواق البلدية
- الرواج الاقتصادي لعيد الأضحى يحقق معاملات بـ12 مليار درهم
- "المكتبة الشاطئية".. مبادرة شبابية تشجّع المصطافين على القراءة
- عمال "مدينة بيس" يحتجون على تأخر الأجور
جمهور الوداد يستقبل منح اللقب القاري للترجي بالإحباط والتشكيك (5.00)
"الأوقاف" تمنح 3 ملايير ونصف للقيّمين الدينيين في عيد الأضحى (5.00)
- راتب سنوي بمليار ونصف ينتظر المدرب الجديد للمنتخب المغربي - (211)
- "الكاف" تتوّج الترجي التونسي بـ"أبطال إفريقيا" وتعتبر الوداد خاسراً - (186)
- جمعية بلجيكية تُوقف التطوع بالمغرب بعد مهاجمة ناشطات أجنبيات - (153)
- جمهور الوداد يستقبل منح اللقب القاري للترجي بالإحباط والتشكيك - (119)
- تفاصيل طعن الوداد في قرار لجنة التأديب واللجوء إلى "الاستئناف" - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اعتداء بسكين يستهدف مغربيا مقيما بالنمسا
أصيب شاب مغربي مقيم بإحدى المدن النمساوية، مساء أمس الأربعاء، بجروح متفاوتة الخطورة بعد تعرضه لطعنات بسكين على يد شخص آخر.
الشرطة المحلية أوردت في بلاغ لها أن المعتدي هاجم الشاب المغربي، الذي يبلغ 19 سنة من عمره والذي كان رفقة أصدقاء له، ووجّه إليه طعنات على مستوى فخذه، قبل أن يلوذ بالفرار تاركا ضحيته مدرجا في الدماء.
المصدر الأمني ذاته أفاد بأن المعتدي والضحية ورفاقه غادروا المكان على الفور، قبل أن يتم العثور على الشاب المغربي بإحدى المصحات، حيث تم رتق الجروح التي أصيب بها على مستوى الفخذ، واصفا حالته بـ"غير المقلقة".
وقد باشرت الشرطة تحقيقاتها في النازلة بالاستماع للضحية ورفيقه؛ في حين لا يزال البحث جاريا على الفاعل، الذي تم تحديد هويته.