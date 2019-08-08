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الرئيسية | حوادث | اعتداء بسكين يستهدف مغربيا مقيما بالنمسا‎

اعتداء بسكين يستهدف مغربيا مقيما بالنمسا‎

اعتداء بسكين يستهدف مغربيا مقيما بالنمسا‎
هسبريس من الرباط
الخميس 08 غشت 2019 - 12:30

أصيب شاب مغربي مقيم بإحدى المدن النمساوية، مساء أمس الأربعاء، بجروح متفاوتة الخطورة بعد تعرضه لطعنات بسكين على يد شخص آخر.

الشرطة المحلية أوردت في بلاغ لها أن المعتدي هاجم الشاب المغربي، الذي يبلغ 19 سنة من عمره والذي كان رفقة أصدقاء له، ووجّه إليه طعنات على مستوى فخذه، قبل أن يلوذ بالفرار تاركا ضحيته مدرجا في الدماء.

المصدر الأمني ذاته أفاد بأن المعتدي والضحية ورفاقه غادروا المكان على الفور، قبل أن يتم العثور على الشاب المغربي بإحدى المصحات، حيث تم رتق الجروح التي أصيب بها على مستوى الفخذ، واصفا حالته بـ"غير المقلقة".

وقد باشرت الشرطة تحقيقاتها في النازلة بالاستماع للضحية ورفيقه؛ في حين لا يزال البحث جاريا على الفاعل، الذي تم تحديد هويته.

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