حريق يأتي على "الجوطية" بمركز مدينة جرادة

هسبريس من الرباط

اندلع حريق بمركز مدينة جرادة وسط السوق المعروف بـ"الجوطية" المحاذي لسوق السمك، مساء أمس، في حدود العاشرة والنصف ليلا، وفق ما أوردته السلطات المحلية.

وقد ساهم في إذكاء نيرانه، تقول مصادر هسبريس، وجود كميات كبيرة من المواد سريعة الاشتعال كالبلاستيك ومختلف أنوع الألبسة الجديدة والمستعملة، إضافة إلى كثرة المتلاشيات الخشبية.

الحريق استنفر عناصر الوقاية المدنية، التي سارعت إلى عين المكان مدعومة بعناصر ومعدات تابعة لمصالح المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، حيث تمت السيطرة على الحريق حوالي الساعة الحادية عشرة و40 دقيقة ليلا؛ على الرغم من صعوبة ولوج آليات الإطفاء إلى داخل السوق، بسبب ضيق المسلك المؤدي إلى مكان الحريق.

ولم يخلف هذا الحريق ضحايا في الأرواح، ونجمت عنه خسائر مادية بالنسبة إلى التجار والبائعين؛ فقد التهمت ألسنة النيران حوالي 22 براكة و5 محلات تجارية، بالإضافة إلى 6 عربات، كانت موضوع محاضر أنجزت في عين المكان من طرف الشرطة القضائية التي فتحت بحثا تحت إشراف النيابة العامة بخصوص هذا الحريق الذي ما زالت أسبابه مجهولة.

كما قامت عناصر الشرطة التقنية والعلمية، في إطار البحث الجاري في الموضوع، بإجراء مسح لمكان الحادث؛ للكشف عن أسبابه.