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كُتّاب وآراء
حادثة سير جديدة تخلف 46 جريحا قرب تاونات
أصيب 46 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين وقع، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بمحاذاة قنطرة ازريزر ضواحي مدينة تاونات، على بُعد أمتار قليلة عن مكان وقوع حادث تحطم حافلة أمس والذي خلف 5 قتلى وعشرات الجرحى.
وعلمت هسبريس أن 4 مصابين في حادثة اليوم تمت إحالتهم على المركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاجات الضرورية نظرا لإصاباتهم الحرجة؛ فيما غادر جل المصابين الآخرين المستشفى الإقليمي لتاونات الذي نقلوا إليه على متن سيارات الإسعاف، بعد استفادتهم من الإسعافات الضرورية.
ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن الحافلة المنقلبة، التي كانت متوجهة من مدينة الحسيمة نحو مدينة مكناس عبر طريق الوحدة والطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات، استفادت، بمناسبة عيد الأضحى، من رخصة استثنائية لنقل الركاب عبر هذا المحور الطرقي الصعب الذي ينعت بطريق الموت.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن الحافلة المذكورة تعرضت لعطب ميكانيكي في محول السرعة قبل انقلابها على حافة الطريق، مبرزة أن بطء السرعة التي كانت تسير بها هذه المركبة حد من حجم الخسائر البشرية لهذه الحادثة الثانية من نوعها التي تُسجل في نفس المكان في ظرف 12 ساعة.