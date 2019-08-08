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كُتّاب وآراء
4 قتلى في حادثة سير بين طرفاية وأخنفير
لقي أربعة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في حادثة خطيرة سير وقعت، صباح اليوم الخميس، بالقرب مقهى السرغيني على الطريق الرابطة بين طرفاية وأخفنير.
وإستنادا إلى مصادر جريدة هسبريس، فإن الضحايا (رجل وزوجته وطفيلهما) كانوا في رحلة من مدينة العيون إلى إقليم زاكورة لقضاء عطلة العيد، قبل أن يقع إصطدام بين سيارة خفيفة كانوا على متنها بسيارة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس، ما تسبب في وفاتهم على الفور.
وتم نقل جثامين الضحايا نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بطرفاية، وفتح تحقيق من طرف عناصر الدرك الملكي لتحديد ظروف وملابسات الحادثة، بإشراف من النيابة العامة المختصة.