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كُتّاب وآراء
"محاربة المخدرات" تُسقط مروجيْن للشيرا بمراكش
تمكنت فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أمس الأربعاء، من إيقاف شخص متلبس بحيازة وترويج كمية من مخدر الشيرا، على مستوى دوار بوشارب.
وذكرت مصادر أمنية لهسبريس أن الشخص المعني يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، مضيفة "أن التحريات الأمنية مكنت من إيقاف مزوده الرئيسي، على مستوى الحي الجديد (دوار الظلام) بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، وحجز كمية إضافية من المخدر نفسه".
وأفادت هذه المصادر بأن الموقوفين المعنيين وُضعا تحت تدبير الحراسة النظرية، بإشراف من النيابة العامة المختصة لحاجيات البحث والتقديم للعدالة؛ في حين يبقى البحث متواصلا، للكشف عن شركاء آخرين، محتملين ضالعين في نفس القضية الجرمية.